Мать Тимати показала банные процедуры сына с внучкой
Симона Юнусова вспомнила, как водила детей в баню и прививала им эту традицию.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial, @simona280
Мать рэпера Тимати показала, как ее внучка Алиса проводит время со своим звездным отцом. В Instagram Симона Юнусова вспомнила, как еще в юности прививала привычку к бане своим детям, хотя порой это давалось нелегко. По ее словам, машины у семьи не было, и дорога в баню была не из легких. Однако теперь все гораздо проще, а ее дети благодарно продолжают чтить традицию.
«С трех месяцев я брала своих мальчишек в баню. Там собиралась наша группа „Здоровая семья“, где я училась, еще будучи беременной. <…> Оглядываясь назад, думаю о том, что это можно было выдержать только в 27 лет. Зато теперь мои дети прививают все своим! Банщики», — написала Юнусова.
На фото ее сын Тимати с дочкой Алисой. Они отдыхают в бассейне с сосновыми ветками, на головах у обоих банные шапочки.
Поклонники похвалили мать рэпера за то, что она прививает эту полезную привычку не только своим детям, но и внукам.
«С такими бабушками как вы никому не суждено болеть»
«Ароматные пихтовые (хвойные) ванны! Супер!»
«Очень здорово, надо взять себе на заметку, своих приучать»
«Ой, как здорово!» — восхищались подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Тимати показала домашние тренировки внучки.
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