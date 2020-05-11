Мать Тимати показала банные процедуры сына с внучкой

Мать рэпера Тимати показала, как ее внучка Алиса проводит время со своим звездным отцом. В Instagram Симона Юнусова вспомнила, как еще в юности прививала привычку к бане своим детям, хотя порой это давалось нелегко. По ее словам, машины у семьи не было, и дорога в баню была не из легких. Однако теперь все гораздо проще, а ее дети благодарно продолжают чтить традицию.

«С трех месяцев я брала своих мальчишек в баню. Там собиралась наша группа „Здоровая семья“, где я училась, еще будучи беременной. <…> Оглядываясь назад, думаю о том, что это можно было выдержать только в 27 лет. Зато теперь мои дети прививают все своим! Банщики», — написала Юнусова.

На фото ее сын Тимати с дочкой Алисой. Они отдыхают в бассейне с сосновыми ветками, на головах у обоих банные шапочки.

Instagram @simona280

Поклонники похвалили мать рэпера за то, что она прививает эту полезную привычку не только своим детям, но и внукам.

«С такими бабушками как вы никому не суждено болеть»

«Ароматные пихтовые (хвойные) ванны! Супер!»

«Очень здорово, надо взять себе на заметку, своих приучать»

«Ой, как здорово!» — восхищались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Тимати показала домашние тренировки внучки.