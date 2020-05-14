Собчак застала Богомолова за поеданием коры деревьев
Супруг Ксении Анатольевны произвел на посмотревшую ролик публику неизгладимое впечатление — «ни в сказке сказать, ни пером описать».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @xenia_sobchak
Скандально известная телеведущая Ксения Собчак и ее верный супруг — режиссер Константин Богомолов — кажется, немного устали от самоизоляции. Чтобы хоть как-то развлечь себя прохладными майскими вечерами, звезды шоу-бизнеса решили поиграть в импровизированный театр.
Главная роль досталась Константину — он, как главный театрал, изображал жука-короеда, набросившегося от скуки на деревья. Сама Ксения, по версии фанатов, исполняла роль Красной Шапочки. Прогуливаясь по лесу «девочка» застукала «жука» за странным действом и чуть стала очередной его жертвой — от назойливого насекомого пришлось спасаться бегством.
Забавное видео телеведущая опубликовала в своем Instagram с удивительно лаконичной подписью.
«Все-таки главная беда Подмосковья — это короеды!» — иронично подметила звезда.
В комментариях фолловеры четы признались, что не сразу поняли глубокий замысел происходящего. Однако после четвертого просмотра удивительной драмы с неожиданной развязкой, познали тайну бытия.
«Отмену Каннского фестиваля каждый переживает как может…»
«Выглядит жутковато!»
«Похоже, от коры потом классные глюки и новые сюжеты!»
«Маньяк какой-то…»
«Нормальный мужик! Кору ест! Березовый сок пьет! Нашенский!» — откликнулись пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал архивное фото, где обнаженная Ксения Собчак позирует верхом на стуле.
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