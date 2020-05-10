«Шедеврально»: Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть
Снимок телеведущей, сделанный в 2009 году, опубликовал известный российский фотограф.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @sashagusov
Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть. Снимок, светской львицы, сделанный в 2009 году, на своей странице в Instagram опубликовал российский фотограф Саша Гусов.
«Прекрасная Ксения Собчак, Москва 2009», — написал в посте автор фото.
На черно-белом снимке телеведущая позирует без одежды на стуле, присев на корточки. В правой руке Ксения Собчак держит кусок ткани. Левой рукой знаменитость прикрывает грудь.
Подписчики фотографа пришли в восторг от его работы. И это не удивительно, ведь наблюдать Ксению Собчак в романтичном и даже ранимом образе многим не привычно.
«Шедеврально! Браво!»
«Ксения прекрасна и на этом фото, и всегда»
«Думаю, это лучшее ее фото! Очень интересно! У нее очень изящная кисть!»
«Ого, гениальный кадр!»
«Великолепный снимок», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода.
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