«Шедеврально»: Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть

Снимок телеведущей, сделанный в 2009 году, опубликовал известный российский фотограф.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @sashagusov

Архивное фото обнаженной Ксении Собчак взорвало сеть. Снимок, светской львицы, сделанный в 2009 году, на своей странице в Instagram опубликовал российский фотограф Саша Гусов.

«Прекрасная Ксения Собчак, Москва 2009», — написал в посте автор фото.

Instagram @sashagusov

На черно-белом снимке телеведущая позирует без одежды на стуле, присев на корточки. В правой руке Ксения Собчак держит кусок ткани. Левой рукой знаменитость прикрывает грудь.

Подписчики фотографа пришли в восторг от его работы. И это не удивительно, ведь наблюдать Ксению Собчак в романтичном и даже ранимом образе многим не привычно.

«Шедеврально! Браво

«Ксения прекрасна и на этом фото, и всегда»

«Думаю, это лучшее ее фото! Очень интересно! У нее очень изящная кисть!»

«Ого, гениальный кадр!»

«Великолепный снимок», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода.

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