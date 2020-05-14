Какого цвета ваше имя? Узнай о характере то, о чем не догадывался

Задумывались вы когда-нибудь, какого цвета ваше имя? Согласно исследованиям психологов, этот показатель расскажет о характере человека больше, чем все гороскопы мира вместе взятые.

Так, по мнению экспертов, все имена по их цветотипу можно поделить на две большие группы. Первая состоит из основных цветов (желтый, красный, синий), а вторая — из смешанных оттенков. Узнать, какого Вы цвета, можно прямо сейчас!

Желтый

Люди, чьи имена относятся к данной категории, всегда готовы прийти на помощь окружающим и делиться ценными знаниями. Негативная их сторона заключается лишь в излишней болтливости и склонности к апатии. Впрочем, как говорят ученые, лень — двигатель прогресса!

Женские имена: Валентина, Нелля, Надежда, Светлана, Диана, Веста, Анна, Лора, Вероника, Мелисса.

Мужские имена: Рафаэль, Антип, Виктор, Емельян, Антон, Роберт, Вадим, Зиновий, Федор, Денис, Серафим, Фотий, Влас, Филимон, Дорофей, Орест, Иероним, Андрей, Устин, Федосей.

Голубой

Эти незаурядные личности отличаются умом и сообразительностью. Их харизма буквально манит окружающих, заставляя раскрывать самые главные секреты. Но бояться не стоит: эти деликатные и мудрые люди никогда не предадут. Кроме того, им присущ удивительный дар исцеления словом.

Женские имена: Марина, Симона, Эвелина, Лолита, Ирина, Глория, Марьяна, София, Полина, Мария, Любовь, Виолетта, Эмилия, Кристина.

Мужские имена: Евдоким, Глеб, Егор, Леонид, Ефрем, Артем, Даниил, Лазарь, Модест, Олег, Изяслав.

Красный

Если ваше имя в этой категории, поздравляем! Вы — настоящий авантюрист. Страстное желание познать неизведанное и понять глубинный смысл бытия — вот предел ваших мечтаний. Нередко люди этого цветотипа занимают главенствующее положение в обществе. Но это и не удивительно: с их знаниями и накопленным опытом можно себе позволить.

Женские имена: Алина, Берта, Ада, Виктория, Екатерина, Земфира, Александра, Ника, Татьяна, Валерия, Ева, Эмма, Лиза, Ксения, Белла, Яна.

Мужские имена: Алан, Ананий, Анатолий, Аркадий, Боян, Вениамин, Слава, Дмитрий, Лука, Макар, Мирослав, Никон, Платон, Семен, Аверьян, Андриан, Витольд, Грант, Кирилл, Марк, Мстислав, Палладий, Рубен, Станислав, Альвин, Вальтер, Донат, Лукьян, Яков.

Зеленый

Эти товарищи — настоящие бойцы: при встрече с опасностью не бегут в кусты, а стойко и мужественно переживают лишения. Целеустремленные и харизматичные люди этой группы нередко становятся примером героизма. Однако иногда это играет с ними злую шутку: излишние чествования чреваты нездоровым эгоизмом.

Женские имена: Тося, Зоя, Агнесса, Людмила, Зинаида, Наталья, Карина, Фима.

Мужские имена: Борислав, Василий, Никита, Григорий, Евгений, Елизар, Богдан, Будимир, Виталий, Игорь, Дементий, Измаил, Евстафий, Казимир, Костантин, Петр.

Розовый

Настоящие оптимисты — так можно охарактеризовать обладателей имен розового цвета. Их неиссякаемая энергия и подлинное жизнелюбие — врожденные качества. К сожалению, таких товарищей легко обидеть даже маломальски колкой фразой, однако при должных извинениях они быстро отойдут и подарят вам очередную порцию позитива.

Женские имена: Соня, Аврора.

Мужские имена: Александр, Сергей, Евстигней, Валентин, Фома, Эдуард.

Оранжевый

Представители этой категории отличаются излишним дружелюбием и поразительной активностью. Таким людям достаточно сложно найти правильное русло для накопленной энергии. Но при правильном подходе их навыки и безумные идеи обязательно оценят по достоинству на высшем уровне. Уверенные в себе и прямолинейные обладатели «оранжевых» имен никогда не будут одиноки.

Женские имена: Римма, Марта, Ольга, Камилла, Анжела, Юлия.

Мужские имена: Альфред, Ерема, Рудольф, Назар, Павел, Прохор, Гарри, Сократ, Анастасий.

Белый

Чистые и невинные личности — обладатели имен белого цвета. Их открытое сердце и бесконечная доброта призваны помочь все нуждающимся. Правда, к большому сожалению, люди не ценят этой помощи, манипулируя «спасителями» в корыстных целях. Таким можно только посоветовать чуть более настороженно относится к происходящему, чтобы не стать жертвой «паразитических» отношений, пишет Acigaleclub.com.

Женские имена: Клара, Гера, Аля, Лилия.

Мужские имена: Альберт, Агафон, Артур, Арнольд, Гавриил, Генрих, Ян.