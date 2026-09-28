Саперы обезвреживают в освобожденных селах мины, заложенные более 10 лет назад

Саперы инженерных подразделений группировки «Восток» в ходе работ по разминированию освобожденных населенных пунктов находят взрывоопасные предметы, заложенные еще в 2014–2015 годах. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Кател в материале, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, на новых маршрутах нередко попадаются старые мины и снаряды, о которых со временем практически забыли. В ведомстве, в свою очередь, уточнили, что на освобожденных территориях подразделения действуют совместно с мобильными огневыми группами.

Специалисты выявляют угрозы на обочинах и рядом с дорогами. В министерстве отметили, что среди находок — сброшенные украинскими дронами боеприпасы, а также уничтоженные беспилотники ВСУ.

«Для обследования опасных объектов применяются специализированные наземные робототехнические комплексы, позволяющие проверить участок дистанционно», — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что непрерывная работа инженеров критически необходима, поскольку она обеспечивает безопасное передвижение российских военных по освобожденным территориям и снижает риски, связанные с бомбами.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении ВС РФ пункта управления летательными аппаратами ВСУ, расположенного возле населенного пункта Дружковка в ДНР.

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