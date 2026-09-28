Удар из тени: лучшее видео из зоны СВО

Ми-28НМ поразил объект ВСУ

Минобороны России показало кадры выполнения боевого задания экипажем ударного вертолета Ми-28НМ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Перед вылетом военнослужащие получили координаты расположения личного состава ВСУ и углубленного пункта управления беспилотниками.

Экипаж вертолета вышел в заданный район и нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по указанным координатам. По данным разведки, цель была поражена. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.

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