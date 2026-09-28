Прогул или уважительная причина? Какие обстоятельства исключают наказание

В Общественной палате РФ перечислили уважительные причины отсутствия на работе

Если сотрудник отсутствовал на работе по уважительной причине, работодатель не имеет права применять к нему дисциплинарное взыскание. Об этом ТАСС сообщил представитель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Отсутствие работника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд в течение рабочего дня прогулом не является», — отметил он.

Эксперт заявил, что перечень уважительных причин в Трудовом кодексе отсутствует. Каждый конкретный случай работодатель рассматривает индивидуально, однако его решение можно обжаловать через судебное разбирательство.

Как показывает практика, к уважительным причинам относят широкий круг обстоятельств: как внезапные происшествия, так и семейные ситуации. В первую категорию входят застревание в лифте, аварии, отмена рейсов, перекрытие дороги, плохая погода. Под вторую подпадают присмотр за ребенком, если второй родитель находится в больнице, а также уход за членами семьи и похороны близкого человека.

Специалист подчеркнул, что для сотрудников, работающих удаленно, дополнительно учитывают перебои со связью и интернетом. При этом Машаров указал на наличие плановых причин, включающих сдачу крови, вызов в суд или полицию и посещение военкомата по повестке.

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