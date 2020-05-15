Жена Мартиросяна отправилась травить клещей в шикарном платье и маске
Жанна Левина насмешила фанатов образом светской модницы на природе.
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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan
Супруга Гарика Мартиросяна и автор книги «Дневник жены юмориста» Жанна Левина продолжает веселить подписчиков в Instagram. Она выложила фото того, как проводит время в самоизоляции на загородном участке. На снимке она в красивом черном платье в пол стоит на лужайке. На лице у нее маска, правда, не защитная, а маскарадная. Цель такой необычной экипировки она объяснила желанием отвлечь внимание…клещей.
«Вышла на участок клещей уничтожать! Оделась красиво, чтобы притупить их бдительность, ну и маску не забыла, а вдруг кто-то выживет, узнает меня и начнет мне мстить», — написала жена юмориста.
Поклонники нашли шутку Жанны удачной и выложили в комментарии ворох комплиментов в ее адрес.
«В этом платье можно с двуногих начать!»
«А вашим клещам повезло»;
«На шпильках, надеюсь, вышли?»
«Все клещи в обмороке от такой модницы…», — не уставали нахваливать Жанну Левину фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Гарика Мартиросяна в самоизоляции жалуется на весы.
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