Жанна Левина насмешила фанатов образом светской модницы на природе.

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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга Гарика Мартиросяна и автор книги «Дневник жены юмориста» Жанна Левина продолжает веселить подписчиков в Instagram. Она выложила фото того, как проводит время в самоизоляции на загородном участке. На снимке она в красивом черном платье в пол стоит на лужайке. На лице у нее маска, правда, не защитная, а маскарадная. Цель такой необычной экипировки она объяснила желанием отвлечь внимание…клещей.

«Вышла на участок клещей уничтожать! Оделась красиво, чтобы притупить их бдительность, ну и маску не забыла, а вдруг кто-то выживет, узнает меня и начнет мне мстить», — написала жена юмориста.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Поклонники нашли шутку Жанны удачной и выложили в комментарии ворох комплиментов в ее адрес.

«В этом платье можно с двуногих начать!»

«А вашим клещам повезло»;

«На шпильках, надеюсь, вышли?»

«Все клещи в обмороке от такой модницы…», — не уставали нахваливать Жанну Левину фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Гарика Мартиросяна в самоизоляции жалуется на весы.

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