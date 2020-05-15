Супруга Гарика Мартиросяна и автор книги «Дневник жены юмориста» Жанна Левина продолжает веселить подписчиков в Instagram. Она выложила фото того, как проводит время в самоизоляции на загородном участке. На снимке она в красивом черном платье в пол стоит на лужайке. На лице у нее маска, правда, не защитная, а маскарадная. Цель такой необычной экипировки она объяснила желанием отвлечь внимание…клещей.

«Вышла на участок клещей уничтожать! Оделась красиво, чтобы притупить их бдительность, ну и маску не забыла, а вдруг кто-то выживет, узнает меня и начнет мне мстить», — написала жена юмориста.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Поклонники нашли шутку Жанны удачной и выложили в комментарии ворох комплиментов в ее адрес.

«В этом платье можно с двуногих начать!»

«А вашим клещам повезло»;

«На шпильках, надеюсь, вышли?»

«Все клещи в обмороке от такой модницы…», — не уставали нахваливать Жанну Левину фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Гарика Мартиросяна в самоизоляции жалуется на весы.