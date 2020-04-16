Супруга Мартиросяна в самоизоляции жалуется на весы — фото
Жанна Левина напугала своих подписчиков свежим фото, на котором она вдруг превратилась в пышку.
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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan
Супруга Гарика Мартиросяна и автор книги «Дневник жены юмориста» Жанна Левина недвусмысленно намекнула, что вынужденная самоизоляция, объявленная из-за распространения коронавируса, пагубным образом сказывается на ее фигуре. На своей странице в Instagram 43-летняя домохозяйка опубликовала снимок, на котором ее габариты существенно увеличены, при этом в зеркале она отражается худенькой.
«Девочки, кто-нибудь уже взвешивался? Мои весы показывают чей-то номер телефона. P. S. В зеркале мое старое отражение, еще до карантиновое», — пожаловалась Жанна.
Подписчики оценили шутку, стали виртуально «рукоплескать» жене резидента Comedy Club и ставить в комментариях смеющиеся до слез смайлики.
«Не верю! Вы это расширили».
«Как же мне нравится ваше чувство юмора!»
«Браво!»
«Фотошоппер от бога».
«Я испугалась сначала! Фууух!»
«Весы продала по новому курсу», — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники не устают восхищаться стройностью Жанны Левиной, а недавно она похвасталась, какой комплимент отвесил по поводу ее точеной фигуры Гарик Мартиросян.
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