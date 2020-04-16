Жанна Левина напугала своих подписчиков свежим фото, на котором она вдруг превратилась в пышку.

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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Тема:
Эпидемия коронавируса

Супруга Гарика Мартиросяна и автор книги «Дневник жены юмориста» Жанна Левина недвусмысленно намекнула, что вынужденная самоизоляция, объявленная из-за распространения коронавируса, пагубным образом сказывается на ее фигуре. На своей странице в Instagram 43-летняя домохозяйка опубликовала снимок, на котором ее габариты существенно увеличены, при этом в зеркале она отражается худенькой.

«Девочки, кто-нибудь уже взвешивался? Мои весы показывают чей-то номер телефона. P. S. В зеркале мое старое отражение, еще до карантиновое», — пожаловалась Жанна.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Подписчики оценили шутку, стали виртуально «рукоплескать» жене резидента Comedy Club и ставить в комментариях смеющиеся до слез смайлики.

«Не верю! Вы это расширили».

«Как же мне нравится ваше чувство юмора!»

«Браво!»

«Фотошоппер от бога».

«Я испугалась сначала! Фууух!»

«Весы продала по новому курсу», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники не устают восхищаться стройностью Жанны Левиной, а недавно она похвасталась, какой комплимент отвесил по поводу ее точеной фигуры Гарик Мартиросян.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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