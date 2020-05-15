Певица показала, как выглядела во время второй беременности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Эпидемия коронавируса лишила российских звезд возможности отдохнуть на широкую ногу. Золотистые пляжи и морские путешествия пока остаются в прошлом. Оттого за последние месяцы в Instagram появилась масса фото знаменитостей из личных архивов. Не стала отставать от коллег по цеху и Таня Терешина. Бывшая солистка группы Hi-Fi показала подписчикам снимок полуторагодовалой давности.

Судя по описанию, фото было сделано во Франции. В кадре певица в блестящем максимально коротком платье с глубоким декольте загорает на палубе роскошной яхты. В ту пору Терешина ждала второго ребенка. В анфас не видно ее животика, зато благодаря экстремальному вырезу хорошо заметны очертания бюста. Подобрав правильный наряд и ракурс, Татьяна смогла скрыть лишнее и подчеркнуть наиболее выгодные части тела.

Instagram @tanya_tereshina

Не все посетители ее микроблога оценили фигуру певицы того периода. Одна из подписчиц назвала ее грудь пластмассовой. Но тут же получила в ответ гневные комментарии от восхищенных кадром фанатов Терешиной.

«Какая шикарная грудь! А у вас со зрением проблемы, да и со вкусом»;

«Завидуем молча. Офигенная грудь»;

«Декольте — вау!»

«Прекрасная миледи», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таня Терешина в кокетливом халатике показала, как нужно выглядеть в самоизоляции.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.93
0.35 79.90
0.12
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

11:31
Любовь всему виной: сына Гиммлера из «17 мгновений весны» задержали в Москве
11:19
В России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:11
Полегче! Таня Терешина в платье с экстремальным декольте обнажила шикарную грудь
11:01
Круче, чем в боевике: как в Москве угнали два грузовика с медицинскими масками
10:52
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
10:43
Рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье

Сейчас читают

Видео: Танец Светланы Лободы в трусах и топе взорвал сеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок