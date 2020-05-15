Полегче! Таня Терешина в платье с экстремальным декольте обнажила шикарную грудь
Певица показала, как выглядела во время второй беременности.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Эпидемия коронавируса лишила российских звезд возможности отдохнуть на широкую ногу. Золотистые пляжи и морские путешествия пока остаются в прошлом. Оттого за последние месяцы в Instagram появилась масса фото знаменитостей из личных архивов. Не стала отставать от коллег по цеху и Таня Терешина. Бывшая солистка группы Hi-Fi показала подписчикам снимок полуторагодовалой давности.
Судя по описанию, фото было сделано во Франции. В кадре певица в блестящем максимально коротком платье с глубоким декольте загорает на палубе роскошной яхты. В ту пору Терешина ждала второго ребенка. В анфас не видно ее животика, зато благодаря экстремальному вырезу хорошо заметны очертания бюста. Подобрав правильный наряд и ракурс, Татьяна смогла скрыть лишнее и подчеркнуть наиболее выгодные части тела.
Не все посетители ее микроблога оценили фигуру певицы того периода. Одна из подписчиц назвала ее грудь пластмассовой. Но тут же получила в ответ гневные комментарии от восхищенных кадром фанатов Терешиной.
«Какая шикарная грудь! А у вас со зрением проблемы, да и со вкусом»;
«Завидуем молча. Офигенная грудь»;
«Декольте — вау!»
«Прекрасная миледи», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Таня Терешина в кокетливом халатике показала, как нужно выглядеть в самоизоляции.
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