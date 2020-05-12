Бывшая участница группы Hi-Fi рассказала, что пытается создать для своих близких «ощущение привычной жизни».

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Татьяна Терешина показала, как нужно выглядеть, сидя дома в самоизоляции. На своей странице в Instagram бывшая участница группы Hi-Fi опубликовала фото, на котором позирует, сидя на ступенях лестницы в своем доме в коротеньком розовом атласном халатике с кружевами, на лице — макияж в тон. На ногах звезды — стильные босоножки.

«Я каждый день с мейком и в разнообразной одежде дома. Я поняла одну вещь, если я не буду создавать для себя и близких ощущение привычной жизни, то сама впаду в грусть», — подписала снимки Терешина.

Instagram @tanya_tereshina

Певица сообщила, что приобрела два новых халатика. Второй — черный — она пообещала показать позже, когда у нее будет не такое весеннее настроение.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Таня Терешина устроила дефиле в собственной ванной, примеряя яркие купальники.

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