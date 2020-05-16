Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни
Слова признательности телеведущая написала в своем микроблоге в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак рассказала об огромном плюсе режима самоизоляции. В своем микроблоге в Instagram знаменитость написала слова признательности за вынужденное сидение дома и показала, кто сделал это время незабываемым.
«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной», — заявила телеведущая.
Пост прикреплен к видео, на котором запечатлен трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана. В ролике мальчик скачет на кровати и поет песню «Калинка-малинка».
Ксения Собчак отметила, что старалась и до вынужденной самоизоляции уделять все свободное время сыну, однако из-за работы это не всегда получилось. Поэтому сейчас телеведущая безмерно рада такой возможности.
Подписчики восхитились малышом и отметили, что он очень похож на Ксению.
«Какой он хорошенький! Очень милый мальчик!»
«Копия вы»;
«Такое дите, у вас, чудесное! Спокойный и смышленный! Значит все в семье хорошо!»
«Обаятельный ребенок, мамина копия», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак застала своего мужа Константина Богомолова за поеданием коры деревьев.
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