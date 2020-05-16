Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об огромном плюсе режима самоизоляции. В своем микроблоге в Instagram знаменитость написала слова признательности за вынужденное сидение дома и показала, кто сделал это время незабываемым.

«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной», — заявила телеведущая.

Пост прикреплен к видео, на котором запечатлен трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана. В ролике мальчик скачет на кровати и поет песню «Калинка-малинка».

Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак отметила, что старалась и до вынужденной самоизоляции уделять все свободное время сыну, однако из-за работы это не всегда получилось. Поэтому сейчас телеведущая безмерно рада такой возможности.

Подписчики восхитились малышом и отметили, что он очень похож на Ксению.

«Какой он хорошенький! Очень милый мальчик!»

«Копия вы»;

«Такое дите, у вас, чудесное! Спокойный и смышленный! Значит все в семье хорошо!»

«Обаятельный ребенок, мамина копия», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак застала своего мужа Константина Богомолова за поеданием коры деревьев.