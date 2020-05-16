Количество заразившихся COVID-19 в России на 15 мая262 843 человек! Число погибших — 2 418!

Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни

|
Алиса Старжевская
26

Слова признательности телеведущая написала в своем микроблоге в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об огромном плюсе режима самоизоляции. В своем микроблоге в Instagram знаменитость написала слова признательности за вынужденное сидение дома и показала, кто сделал это время незабываемым.

«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной», — заявила телеведущая.

Пост прикреплен к видео, на котором запечатлен трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана. В ролике мальчик скачет на кровати и поет песню «Калинка-малинка».

Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак отметила, что старалась и до вынужденной самоизоляции уделять все свободное время сыну, однако из-за работы это не всегда получилось. Поэтому сейчас телеведущая безмерно рада такой возможности.

Подписчики восхитились малышом и отметили, что он очень похож на Ксению.

«Какой он хорошенький! Очень милый мальчик!»

«Копия вы»;

«Такое дите, у вас, чудесное! Спокойный и смышленный! Значит все в семье хорошо!»

«Обаятельный ребенок, мамина копия», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак застала своего мужа Константина Богомолова за поеданием коры деревьев.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
На что обращать внимание при покупке дешевого смартфона?
8:42
«Так хочется защитить от всего на свете»: Самойлова показала повзрослевшую дочь
8:28
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
8:21
Как менялась премия «Оскар»: С 1929 года и до наших дней
8:18
Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни
7:59
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после измены мужу

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок