Волочкова в платье с глубоким декольте вылезла за рамки
Балерина поделилась в Instagram самым сокровенным: полуголой грудью и собственными мыслями.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Самоизоляция с ее неторопливым течением времени и минимум событий в жизни заставила многих звезд почувствовать вкус к разглагольствованию на околофилософские темы. Не обошла сия страсть и богиню танца Анастасию Волочкову. Оторвавшись ненадолго от станка, балерина погрузилась в размышления о сложностях жизни, которые в состоянии преодолеть только сильные духом люди, к тому же вооруженные знаниями и опытом.
«Выходить за любые рамки жизни можно в том случае, когда есть сила духа, знания, опыт и умение противостоять любым испытаниям и сложностям», — поделилась мыслями Волочкова.
Чтобы ни у кого из ее поклонников ни на секунду не возникли сомнения, что Анастасия, как раз из тех, кто способен, светская львица сопроводила пост архивным снимком, на котором в прямом смысле этого слова не помещается в рамки.
На фото Волочкова держит перед собой раму для картины, создавая таким образом впечатление, что она и является художественным полотном. Однако содержимого так много, что оно просто выпирает за границы а-ля картины.
Снимок действительно аллегоричен. Как не поместилась в декольте грудь знаменитости, а в границы багета помпезная сумочка и рука с огромным перстнем на пальце артистки, так и сама Анастасия не укладывается в общепринятые рамки. Балерина регулярно делится историей любви с потрясающим мужчиной, заставляя поверить всех вокруг, что он практически сказочный принц. И люди верят, особенно в его сказочность, потому что жениха и без пяти минут мужа Волочковой до сих пор никто не видел.
Анастасия всегда немного за гранью: в любви, в творчестве, в самоощущении. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова измерила уровень кислорода на пальцах ног.
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