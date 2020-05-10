Полная сутурация: Волочкова измерила уровень кислорода на пальцах ног
Бывшая прима-балерина Большого театра продолжает тестировать себя на наличие COVID-19.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
День Победы, конечно, праздник великий и священный, но здоровье важнее! Такого мнения, вероятно, придерживается скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая продолжает выкладывать в Instagram причудливые видео.
На сей раз звезда опубликовала ролик, где показала, как измеряет уровень кислорода в крови посредством маленького аппарата — пульсоксиметра. В медицине данный процесс называется «сатурация» и предполагает, что пациент надевает на палец руки прибор, который, анализируя сердцебиение, выдает результат.
Волочкова же, на всякий случай, решила провести измерения и на ногах. При этом обозвав сие действо «сутурацией».
«Сутурация! Я — в Космосе!» — пояснила бывшая прима-балерина Большого театра. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред).
Позже балерина пояснила, что не боится увидеть правдивый результат. Ведь, по словам самой Волочковой, у нее отменное здоровье.
«Ой, смотрите, что-то на ноге пошло… Но мне врачи говорят, что мне можно в космос, но мне кажется, что я в нем нахожусь сейчас. Поэтому, если что… [смеется] Никакие вирусы мне не подвластны! Жива-здорова, понимаете? Все зашкаливает!» — подытожила Анастасия, так и не раскрывшая тайну итогового результата домашнего обследования.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Анастасия Волочкова разгуливает по приусадебному участку в нижнем белье, прикрыв пикантные участки собственным котом.
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