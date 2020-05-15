Актер Антон Хабаров, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Закрытая школа», поделился с подписчиками секретом долгих отношений. Он выложил совместное фото со своей супругой Еленой в Instagram и рассказал, как им удалось прожить вместе уже 20 лет и до сих пор остаться влюбленными друг в друга.

«Мы живем вместе с 2000 года, с первого курса института, сошлись мгновенно и сразу, без ухаживаний…Мы всегда выясняем отношения, всегда, но это все чаще по мелочам, потому что за 20 лет вместе мы столько всего хлебнули. Мы разные, и нам до сих пор интересно друг с другом, а это самое главное!!!» - написал актер.

Instagram @anton_xabarov

Антон Хабаров подробно рассказал фанатам историю отношений с женой. Сначала они жили в общежитии в одной комнате с еще двумя девушками. Потом им дали отдельную комнату, но у них был очень проблемный сосед, с которым приходилось находить общий язык. После чего пара вместе с мамой Елены ютилась впятером в однокомнатной квартире.

«Если кто-то заболевал, он жил на кухне, остальные в комнате. Денег не было первые семь лет отношений, ели гречку, тушенку, родители помогали как могли, прислали продукты, делали ремонт», — поделился Хабаров.

Подписчиков впечатлила история отношений актера. Они пожелали счастья и любви их с Еленой семье.

«Вы шикарная пара, прекрасные детишки… Вам взаимопонимания, уважения, терпения… Будьте счастливы»;

«Классные. Такими и должны быть настоящие отношения. Прям рада за вас, как за родных. Очень красивая и гармоничная пара. Приятно видеть, что мужчина всегда остается мужчиной и ценит истинные чувства, оставаясь верным семье и любимой женщине. Счастья вам обоим от всей души. Вы супер»;

«Как же это здорово! Думаю, самые крепкие и настоящие семьи так и получаются, когда вдвоем проходишь все самые сложные этапы в жизни. Впряглись вдвоем, как две лошадки и вперед», — прокомментировали подписчики.

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