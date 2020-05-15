«Гармонируете»: Елка заключила в объятия собаку Варнавы
Певица составила отличный тандем со звездой Comedy Woman и ее питомцем.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @kativarnava
Очередной выпуск популярного шоу Екатерины Варнавы «Вопросы взрослому» прошел с участием певицы Елки. Артистка вышла к юным зрителям в студии, чтобы пообщаться с мальчиками и девочками на разные темы.
По окончании она сделала несколько кадров на память с ведущей и ее питомцем — длинношерстной таксой по кличке Биркин. Собака спокойно сидела на руках звезды, но все время тянулась к любимой хозяйке. В результате на фото для Instagram вышла забавная троица.
Подписчики оценили совместные снимки звезд и отметили, что эффектные девушки отлично гармонируют, несмотря на разницу в цветах одежды. Елка пришла на программу в белом джемпере, таких же белых джинсах и сапогах. Варнава оделась в желтое худи, черные брюки и ботинки. Не совпадают у девушек и прически — рыжие волосы Варнавы распущены, а черные волосы Елки собраны в хвост. И все же поклонники считают, что две красавицы составили отличный тандем.
«Умираю от умиления, глядя на вашу собачку»;
«Очень прикольные фотки, вы здесь гармонируете, и собачка тоже»;
«Две красивые девчонки и таксик»;
«Любимые обе две»;
«Вы красотки, обожаю вас обоих!» — оценили пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава загипнотизировала поклонников через фото
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?