«Гармонируете»: Елка заключила в объятия собаку Варнавы

Очередной выпуск популярного шоу Екатерины Варнавы «Вопросы взрослому» прошел с участием певицы Елки. Артистка вышла к юным зрителям в студии, чтобы пообщаться с мальчиками и девочками на разные темы.

По окончании она сделала несколько кадров на память с ведущей и ее питомцем — длинношерстной таксой по кличке Биркин. Собака спокойно сидела на руках звезды, но все время тянулась к любимой хозяйке. В результате на фото для Instagram вышла забавная троица.

Instagram @kativarnava

Подписчики оценили совместные снимки звезд и отметили, что эффектные девушки отлично гармонируют, несмотря на разницу в цветах одежды. Елка пришла на программу в белом джемпере, таких же белых джинсах и сапогах. Варнава оделась в желтое худи, черные брюки и ботинки. Не совпадают у девушек и прически — рыжие волосы Варнавы распущены, а черные волосы Елки собраны в хвост. И все же поклонники считают, что две красавицы составили отличный тандем.

«Умираю от умиления, глядя на вашу собачку»;

«Очень прикольные фотки, вы здесь гармонируете, и собачка тоже»;

«Две красивые девчонки и таксик»;

«Любимые обе две»;

«Вы красотки, обожаю вас обоих!» — оценили пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава загипнотизировала поклонников через фото