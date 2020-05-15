Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам в Instagram за то, что ее выгнали из магазина. Звезда опубликовала видео, в котором рассказала, что отправилась в один из торговых центров в Монако, чтобы приобрести новую косметику.

«Я пришла покупать косметику. Магазин открыт, люди шопятся. И шопятся, небось, русские», — бодро начала повествование ведущая.

Instagram @victoriabonya

Однако в общественное место теледива пошла без маски и перчаток, за что и поплатилась в одном из бутиков.

«Меня выпульнули из магазина. Я там собирала-собирала, столько всего набрала. Ко мне подходят: „Где ваша маска?“. Я говорю, что у меня нет маски. Они: „Тогда вы должны покинуть наш магазин“», — пожаловалась знаменитость.

40-летняя Виктория Боня в настоящий момент вместе с дочкой Анджелиной находится в Монако. Туда звезда переехала из Лондона, который показался ей чересчур мрачным и пасмурным. Теперь знаменитость проживает в роскошном особняке своего экс-возлюбленного сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. С ним ведущая рассталась в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня записала ответное видео после заявления Собчак о «тупости блогерш».