Викторию Боню выгнали из магазина в Монако за отсутствие маски
Экс-участница «Дома-2» была невероятно раздосадована тем, что осталась без новой косметики.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам в Instagram за то, что ее выгнали из магазина. Звезда опубликовала видео, в котором рассказала, что отправилась в один из торговых центров в Монако, чтобы приобрести новую косметику.
«Я пришла покупать косметику. Магазин открыт, люди шопятся. И шопятся, небось, русские», — бодро начала повествование ведущая.
Однако в общественное место теледива пошла без маски и перчаток, за что и поплатилась в одном из бутиков.
«Меня выпульнули из магазина. Я там собирала-собирала, столько всего набрала. Ко мне подходят: „Где ваша маска?“. Я говорю, что у меня нет маски. Они: „Тогда вы должны покинуть наш магазин“», — пожаловалась знаменитость.
40-летняя Виктория Боня в настоящий момент вместе с дочкой Анджелиной находится в Монако. Туда звезда переехала из Лондона, который показался ей чересчур мрачным и пасмурным. Теперь знаменитость проживает в роскошном особняке своего экс-возлюбленного сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. С ним ведущая рассталась в 2017 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня записала ответное видео после заявления Собчак о «тупости блогерш».
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