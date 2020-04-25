«Голоса из катафалка»: Боня записала ответное видео после заявления Собчак о «тупости блогерш»
После того, как некоторые представители шоу-бизнеса подвергли сомнению конспирологического теорию о коронавирусе, высказанную бывшей участницей «Дома-2», она решила ответить.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Бывшая участница шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня ответила всем, кто подверг критике ее конспирологическую теорию о коронавирусе. О сомнительности убеждений светской львицы высказались многие медийные личности. В частности, на это намекнула Собчак, заявив о «тупости блогерш», распространяющих непроверенные данные о COVID-19.
Прочитав несколько подобных статей и комментариев, высмеивающих ее позицию, Боня записала видеообращение ко всем подписчикам, в ходе которого сообщила, что ей неожиданно заинтересовались многие СМИ и знаменитости. Говоря о последних, она, вероятно, намекнула на Собчак, назвав ее мнение «голосом из катафалка». Фанаты решили, что в этой метафоре звезда телестройки сделала отсылку к свадьбе телеведущей, которая проходила в пятницу 13-е с сопутствующей демонической тематикой.
«Сразу слышны какие-то голоса из катафалка, как всегда с авторитетным мнением и удобной позицией „и нашим, и вашим“. Хотим факты, раз на то пошло, хотим ссылки на научные исследования, и мы будем изучать вопрос», — резюмировала Боня.
Собчак подобное заявление пока никак не прокомментировала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения Ксении Собчак и Виктории Бони никогда не отличались особой теплотой. Однажды экс-участница «Дома-2» заявила — ее травят в массмедиа по наводке Собчак. По словам блогера, у телеведущей «аллергия на красивых женщин». Именно поэтому она якобы и заказала порочащие Боню материалы в СМИ.
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