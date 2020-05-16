Хейтеры набросились на Айзу за снимок с торчащими сосками

Светская львица похвасталась модным секси-луком.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Бывшая жена популярного рэпера Гуфа Айза Анохина смутила своим внешним видом фанатов. Она выложила в Instagram фото, где предстала в стильном луке. Однако девушка не надела бюстгальтер, поэтому ее грудь хорошо просматривалась сквозь рубашку.

«Секси-лук», — подписала снимки светская львица.

Фанаты сразу же обратили внимание на слегка вызывающий вид Айзы и поспешили отметить это в комментариях.

«Секси, потому что без лифчика?»

«Лифчик сняла и сразу секси-лук?»

«Но, когда вот так нагло и наголо — это уже неприлично, моральные и нравственные рамки полностью отсутствуют», — написали пользователи.

Instagram @aizalovesam

Однако некоторые подписчики поспешили поддержать Айзу и призвали девушку не слушать хейтеров.

«Все отлично. Сама себя сделала умница»;

«Красивая. Не слушай этих убогих»;

«Айза, ты умничка. Правда ты сделала себя сама. И детки твои супер. Удачи тебе во всем», — поддержали фанаты.

Айза стала популярной благодаря отношениям с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. В 2008 году пара узаконила свои отношения, а спустя два года у них родился сын Сами. Однако спустя пять лет брака супруги развелись.

В 2015 году Айза вышла замуж второй раз за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год светская львица подарила мужу сына Элвиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина показала лицо после пластики.

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