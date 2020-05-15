Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань
Супруг актрисы оператор Кирилл Зоткин запечатлел полуобнаженную любимую в бассейне. Кадры получились невероятно волнующими.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Российская актриса Мария Горбань, прославившаяся своей ролью в сериале «Кухня», опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео. На кадрах звезда в откровенном купальнике позирует в голубом бассейне.
Оказалось, потрясающее волнующее видео снял супруг артистки — оператор Кирилл Зоткин. Кинодива, кстати, называет своего любимого «мой визуальный гений».
«Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво меня», — подписала пост знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от опубликованных соблазнительных кадров. Фанаты осыпали любимицу комплиментами и восхитились ее идеальной фигурой в комментариях. Многие подписчики отметили — у мужа Марии Горбань настоящий талант к видеосъемке.
«Очень красиво и волшебно!»
«Красивое красиво глазами влюбленного»;
«Ты его муза. Очень приятно наблюдать за тем, как уживаются две творческие личности!» — написали фолловеры.
Правда, некоторые женщины позавидовали актрисе, имеющей под рукой «домашнего» профессионального оператора.
«Как же вам крупно повезло. Моего мужа сделать два фото не допросишься!» — заявила дама.
Мария Горбань осознала любовь и призвание к съемкам еще в юном возрасте. Дни.ру пишут, что звезда, будучи подростком, снималась в легендарном сериале «Простые истины». В одном из эпизодов артистке досталась главная роль.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань продемонстрировала аппетитные формы во время занятий серфингом.
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