Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань

Супруг актрисы оператор Кирилл Зоткин запечатлел полуобнаженную любимую в бассейне. Кадры получились невероятно волнующими.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Российская актриса Мария Горбань, прославившаяся своей ролью в сериале «Кухня», опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео. На кадрах звезда в откровенном купальнике позирует в голубом бассейне.

Оказалось, потрясающее волнующее видео снял супруг артистки — оператор Кирилл Зоткин. Кинодива, кстати, называет своего любимого «мой визуальный гений».

«Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво меня», — подписала пост знаменитость.

Instagram @gorban_masha

Поклонники пришли в восторг от опубликованных соблазнительных кадров. Фанаты осыпали любимицу комплиментами и восхитились ее идеальной фигурой в комментариях. Многие подписчики отметили — у мужа Марии Горбань настоящий талант к видеосъемке.

«Очень красиво и волшебно!»

«Красивое красиво глазами влюбленного»;

«Ты его муза. Очень приятно наблюдать за тем, как уживаются две творческие личности!» — написали фолловеры.

Правда, некоторые женщины позавидовали актрисе, имеющей под рукой «домашнего» профессионального оператора.

«Как же вам крупно повезло. Моего мужа сделать два фото не допросишься!» — заявила дама.

Мария Горбань осознала любовь и призвание к съемкам еще в юном возрасте. Дни.ру пишут, что звезда, будучи подростком, снималась в легендарном сериале «Простые истины». В одном из эпизодов артистке досталась главная роль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань продемонстрировала аппетитные формы во время занятий серфингом.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

22:13
Прямая трансляция выступления Полины Гагариной на VK Fest 2020
21:54
Камеры сняли, как иномарка сбила велосипедиста на «зебре» в Петербурге
21:45
Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань
21:33
Елена Темникова выступила на VK Fest 2020
21:25
Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет
21:11
ТОП-5 типов супружеских пар, которые живут как кошка с собакой, но никогда не разведутся

Сейчас читают

«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок