Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань

Российская актриса Мария Горбань, прославившаяся своей ролью в сериале «Кухня», опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное видео. На кадрах звезда в откровенном купальнике позирует в голубом бассейне.

Оказалось, потрясающее волнующее видео снял супруг артистки — оператор Кирилл Зоткин. Кинодива, кстати, называет своего любимого «мой визуальный гений».

«Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво меня», — подписала пост знаменитость.

Instagram @gorban_masha

Поклонники пришли в восторг от опубликованных соблазнительных кадров. Фанаты осыпали любимицу комплиментами и восхитились ее идеальной фигурой в комментариях. Многие подписчики отметили — у мужа Марии Горбань настоящий талант к видеосъемке.

«Очень красиво и волшебно!»

«Красивое красиво глазами влюбленного»;

«Ты его муза. Очень приятно наблюдать за тем, как уживаются две творческие личности!» — написали фолловеры.

Правда, некоторые женщины позавидовали актрисе, имеющей под рукой «домашнего» профессионального оператора.

«Как же вам крупно повезло. Моего мужа сделать два фото не допросишься!» — заявила дама.

Мария Горбань осознала любовь и призвание к съемкам еще в юном возрасте. Дни.ру пишут, что звезда, будучи подростком, снималась в легендарном сериале «Простые истины». В одном из эпизодов артистке досталась главная роль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань продемонстрировала аппетитные формы во время занятий серфингом.