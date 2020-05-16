Какая женщина не любит драгоценности. Даже если вы не заядлая модница и не любительница светских раутов, наверняка, у вас есть пара-тройка украшений, которые вам по душе. Но даже в этой пустяковой, на первый взгляд, привязанности есть свои нюансы. Выбирая цепочку, кольцо или серьги, важно знать, какие опасности в себе таят камни и драгоценные металлы. О том, как не навлечь на себя беду, приобретая украшения, 5-tv.ru рассказала таролог, парапсихолог Галина Янко.

По ее словам, в жизни человека есть четыре основных камня, которые приносят удачу. Некоторые из них можно носить только в сочетании друг с другом.

«Алмаз приносит стабильность в делах, благополучие, уверенность в себе. За ним идет изумруд, но его надо носить только с алмазом, потому что у этих камней большая гармония. Он чистит, в нем есть стабильность в деньгах, в работе. Это очень сильный камень и коварный. Третий камень — рубин. Все короли, все большие люди носили рубин. Потому что это наша кровь, это наша молодость. Четвертый камень — сапфир. Он символизирует небо, море, воду», — поведала таролог.

Не стоит гнаться за дешевизной, покупая украшения. В этом плане отдельную опасность для любительниц камней и золота таят ломбарды. Купив там приглянувшийся предмет, вы можете навлечь беду на себя и своих близких.

«Иногда люди хотят купить драгоценности подешевле — в ломбарде. Но надо понимать, что они приносят чью-то ношу, несчастье. Ломбардные вещи иногда могут очень жестоко отразиться на вашей судьбе, на всей семье, до седьмого колена. Берегитесь таких покупок. Но если на вещи есть ценник, она новая, можно брать, не опасаясь», — объяснила Галина Янко.

Лучше не прельщаться и найденными украшениями, добавила таролог. Нам не известно их происхождение, а потому мы не знаем, какую энергетику они несут в нашу жизнь.

«Если нашел крест, значит, ты нашел тяжесть. Его срочно нужно отдать в церковь. А если вы нашли драгоценность, не думайте, что это клад. Вы нашли опасность! Потому что вы не знаете, какой человек ее носил. От этих вещей надо избавляться», — заявила парапсихолог.

Кроме того, по ее словам, бывает и так, что драгоценность дарят враги. С таким подарком стоит быть осторожным, но нельзя напрямую отказываться принять подношение.

«Если вам дарит украшение недруг, берите, отказываться нельзя. Потому что он поймет, что вы его боитесь. А потом обязательно от него откажитесь. Отнесите к магистру, чтобы он отчитал вам его. Или выбросьте из дому, потому что иначе оно привлечет к вам неприятности», — заключила Янко.

Также она добавила, что носить можно не только драгоценные камни и металлы, но и бижутерию. Но всегда стоит обращать внимание на то, из каких рук она к вам пришла, и следить, чтобы она имела серебряное или золотое покрытие.

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