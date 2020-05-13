«Как привлечь богатство и успех?» — этот вопрос по праву может считаться одним из самых популярных. Правда, ответ на него под силу найти не каждому. За ценным советом 5-tv.ru обратился к потомственной ведунье Саоне.

Известный таролог уверяет, что тем, кто все еще недоволен собственной жизнью, важно обратить внимание на предметы, расположенные в доме. Одни из них, по словам Саоны, отвечают за любовную энергию, другие — за материальное благополучие. В числе прочего, есть вещи, которые непосредственно связаны со здоровьем домочадцев. Учитывая эти факторы важно понимать, что покупая или избавляясь от той или иной вещи, можно привлечь как положительную энергию, так и навлечь беду.

Конечно, окружающих нас предметов — бесчисленное количество. С первого взгляда и не поймешь, что именно «мешает жить». Поэтому на первом этапе, когда нет сил терпеть удары судьбы, важно завести себе маленький талисман.

«Мы можем своей энергетикой назначить для себя амулет. Каждый человек сам энергетически настраивает свой талисман либо оберег. Если вы, допустим, потеряли какую-то ручку, то вы ее ищите, понимая, что только с ней вы можете быть удачливы. Но если эта вещь, которая находится в доме, допустим, картина, не приносит вам благополучия — избавьтесь от нее!» — настаивает таролог.

Тем, кто страдает от одиночества или несчастной любви, Саона посоветовала прикупить дополнительный стул, назначение которого — привлекать в дом вторую половинку. Кроме того, немаловажно запастись красными свечами и ежедневно зажигать их. Такой обряд позволит холостому человеку поскорее окунуться в пучину страстей.

«Если мы ведем с вами разговор о здоровье, то самое благоприятное, что могу посоветовать — имбирь. Будете вы его применять или будет он у вас высушенным — он отгоняет плохое. Так же как и чеснок. Чеснок связан с магическим воздействием — отгоняет всю нечисть и помогает укрепить энергетический иммунитет», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Мечтающим о крепкой семье Саона посоветовала закупиться медом. Своей сладостью он привлечет в дом счастье, мир и покой. А вот красный кошелек и подкова — символы богатства — помогут найти достойную работу и больше никогда не задумываться о доходах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое фэншуй и как он помогает привлечь богатство и удачу в дом.