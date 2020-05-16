Пышногрудая экс-звезда «Дома-2» Пенджиева выложила абсолютно голое фото

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Рима Пенджиева решила поделиться с фанатами своими размышлениями. Девушка решила пооткровенничать со своими подписчиками и подробно написала о своих страхах, мечтах и фантазиях. Пост Пенджиева сопроводила откровенным обнаженным снимком, демонстрирующим ее пышные формы.

«Настоящая. Вот какая я. Вот мое определяющее качество. Я не умею и не хочу носить маски. Я не хочу казаться. Я хочу быть. Живой. Естественной. Сложной», — написала телезвезда.

Instagram @rima.pendgieva

Рима Пенджиева добавила, что не стремится быть правильной и идеальной, при этом не боится осуждения. Ее жизнь — это и разочарования, и шрамы, и горький опыт. Зато она чувствует, что живет.

«Быть какой угодно — сильной, страстной, строгой, сексуальной, отчаянной, принципиальной, дерзкой. Но никогда не терять достоинства. Жить в моменте. Здесь и сейчас. Потому что другой жизни не будет. Это не стыдно. Чувствовать не стыдно. Любить всем сердцем, прощать от души», — продолжила Рима.

Звезда также уточнила, что хочет быть счастливой, не бояться одиночества и создать свой мир, в котором она будет королевой.

Подписчикам понравилась позиция Римы Пенджиевой. Они поддержали ее взгляды на жизнь и отметили, что звезда очень мудро мыслит. Конечно, не обошлось и без восхищенных комментариев относительно ее фигуры.

«Боже, Римочка, как ты четко и правильно написала! Вот что значит мудрая и самодостаточная девушка! Я от тебя балдею и просто восторге! Ты богиня»;

«Очень осмысленно, глубоко и верно сказано. Жизнь у нас одна и нужно жить по своему сценарию и своей совести»;

«Рима, на фото обнаженная, но очень красиво и не вульгарно», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пышногрудая Рима Пенджиева из «Дома-2» развлеклась в бассейне с подружками без комплексов.