Пышногрудая Рима Пенджиева из «Дома-2» развлеклась в бассейне с подружками без комплексов
36-летняя светская львица продемонстрировала аппетитные формы в откровенном купальнике.
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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva
Бывшая участница шоу «Дом-2» Рима Пенджиева опубликовала в Instagram новый «горячий» контент. Светская львица «зажигает» с подружками на курорте в Египте. 36-летняя знаменитость не перестает делиться с подписчиками фотографиями и видео из жарких краев.
На этот раз пышногрудая красотка запостила кадры, на которых вместе с двумя приятельницами пьет коктейли и веселится в бассейне. Троица в ролике выглядит как plus-size версия состава группы «ВИА Гра». Блондинка, брюнетка и русоволосая подружки на видео пританцовывают и демонстрируют свои аппетитные формы.
Поклонники Римы Пенджиевой высоко оценили опубликованные ей фото и видео. По мнению фанатов, знаменитость выглядит невероятно сексуально и привлекательно. Подписчики похвалили кумира и ее подруг за детскую непосредственность и искреннее жизнелюбие, которые они демонстрировали на кадрах.
«Красотки, пышные формы, все мужчины там ваши!»
«Это те самые „римские“ каникулы»;
«Три звезды»;
«Булочки сдобные! Какие же все-таки пышечки самые красивые и сладкие!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышногрудая звезда «Дома-2» Рима Пенджиева — девушка без комплексов.
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