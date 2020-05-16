По меньшей мере у 300 вахтовиков на золотом прииске под Красноярском выявлен COVID-19
На месторождении в Северо-Енийсейском районе Красноярского края трудятся около трех тысяч человек.
Фото: Известия / Сергей Коньков
У 316 вахтовиков, которые работают на золотом прииске в Северо-Енийсейском районе Красноярского края, выявлена коронавирусная инфекция. На самом месторождении трудятся порядка трех тысяч человек, пишет РЕН ТВ.
Для инфицированных в настоящий момент развернули мобильный госпиталь. Сообщается, что туда планирует выехать губернатор Александр Усс.
По последним данным в России зафиксировано 272 043 случая инфицирования COVID-19, за все время эпидемии скончались 2537 человек, вылечились — 63 166. Было проведено более 6,6 миллиона тестов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
54%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?