По меньшей мере у 300 вахтовиков на золотом прииске под Красноярском выявлен COVID-19

У 316 вахтовиков, которые работают на золотом прииске в Северо-Енийсейском районе Красноярского края, выявлена коронавирусная инфекция. На самом месторождении трудятся порядка трех тысяч человек, пишет РЕН ТВ.

Для инфицированных в настоящий момент развернули мобильный госпиталь. Сообщается, что туда планирует выехать губернатор Александр Усс.

По последним данным в России зафиксировано 272 043 случая инфицирования COVID-19, за все время эпидемии скончались 2537 человек, вылечились — 63 166. Было проведено более 6,6 миллиона тестов.

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