Два знака зодиака, представителям которых всегда везет в лотерее

«Фортуна любит смелых» — гласит известная латинская поговорка. Однако на практике это «правило» зачастую не работает. К тем, кто прикладывает большие усилий, чтобы заслужить награду, она приходит не всегда, а вот к какому-нибудь безработному весельчаку сама судьба подкидывает приятные сюрпризы. Знакомо?

Как на самом деле работает механизм «везения» — до конца непонятно ни ученым, ни психологам, ни даже магам. Однако астрологи, методом проб и ошибок выявили удивительную закономерность: двум знакам зодиака будет везти всегда и везде, вне зависимости от обстоятельств.

Так, по мнению экспертов, фортуна — постоянная спутница Близнецов (21 мая — 21 июня). Чем бы не занимались представители этого знака, чего бы они не пожелали — все их фантазии воплотятся в жизнь. Купили случайно лотерейный билет — обязательно станут победителями. Решили, что пора перебираться поближе к морю — найдется родственник, готовый подарить им домик на лазурном берегу. В общем, таким людям остается только завидовать!

К числу удивительных везунчиков можно отнести и Стрельцов. По мнению астрологов, люди, рожденные в период с 23 ноября по 21 декабря, никогда не будут знать беды. Помимо денежных «призов» от судьбы, представители этого знака зодиака могут похвастать и прекрасной личной жизнью. Фортуна бережет таких людей, отгоняя от них негодяев и лютых завистников, пишет The Ftimes.

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