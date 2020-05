Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал в Twitter фотографию из Лодзинского гетто в Польше, при этом сопроводив подписью о депортации крымских татар в мае 1944 года.

«18 мая 1944 года Сталин депортировал порядка 200 тысяч крымских татар, и мы вспоминаем жертв этого акта жестокости», — написал он.

На ошибку дипломата указали в посольстве России в США. На официальной странице дипведомства в Twitter российские дипломаты напомнили, что тот же самый кадр, который находится в архиве Музея памяти жертв Холокоста в Вашингтоне, в 2019 году уже пыталось выдать за фото депортации крымских татар украинское посольство в Соединенных Штатах.

«Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», — прокомментировало посольство РФ пост Гилмора.

Very bad and failing idea to use Ukrainian diplomacy playbook, @USAmbOSCE🇺🇸.

Read:

✅ https://t.co/0saGnKxQKt [2019]



Watch commemorative events in #Crimea🇷🇺 online:

▶️ https://t.co/3NNbVH1y3L https://t.co/uWOLPlOVFn pic.twitter.com/vSZKR14Uok