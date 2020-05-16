Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал в Twitter фотографию из Лодзинского гетто в Польше, при этом сопроводив подписью о депортации крымских татар в мае 1944 года.

«18 мая 1944 года Сталин депортировал порядка 200 тысяч крымских татар, и мы вспоминаем жертв этого акта жестокости», — написал он.

На ошибку дипломата указали в посольстве России в США. На официальной странице дипведомства в Twitter российские дипломаты напомнили, что тот же самый кадр, который находится в архиве Музея памяти жертв Холокоста в Вашингтоне, в 2019 году уже пыталось выдать за фото депортации крымских татар украинское посольство в Соединенных Штатах.

«Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», — прокомментировало посольство РФ пост Гилмора.

Для того, чтобы подтвердить ошибку американского постпреда, российские дипломаты опубликовали в Twitter скриншот поста Гилмора, а рядом — снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста, где-то же изображение публикуется со следующей подписью: «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44».

Впоследствии постпред США при ОБСЕ удалил свою публикацию и выложил новую, заменив снимок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабли НАТО, курсирующие вдоль морских границ РФ в районе Крымского полуострова, практически не в состоянии вести разведывательные действия из-за работы береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).