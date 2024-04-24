«Сильнее обеспокоены»: в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса»

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Директор ФБР Рэй: власти США опасаются атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

«Сильнее обеспокоены»: в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В результате трагедии в Подмосковье погибли 144 человека.

Власти Соединенных Штатов сильно обеспокоены тем, что в стране может повториться сценарий теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй в интервью телеканалу NBC.

«Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*», — сказал он.

Рэй добавил, что в последние десять лет Вашингтон оценивал риск террористических атак в публичных местах как «очень низкий».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокурор Игорь Краснова назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе». По его словам, всех причастных к этой трагедии ждет кара.

* — террористическая организация, запрещенная в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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