«Сильнее обеспокоены»: в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса»
Директор ФБР Рэй: власти США опасаются атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В результате трагедии в Подмосковье погибли 144 человека.
Власти Соединенных Штатов сильно обеспокоены тем, что в стране может повториться сценарий теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй в интервью телеканалу NBC.
«Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*», — сказал он.
Рэй добавил, что в последние десять лет Вашингтон оценивал риск террористических атак в публичных местах как «очень низкий».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокурор Игорь Краснова назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе». По его словам, всех причастных к этой трагедии ждет кара.
* — террористическая организация, запрещенная в России
- 24 апр
- «Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
- 19 апр
- Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 19 апр
- «Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
- 17 апр
- Автор постов о теракте в «Крокусе» Конашенок* внесен в перечень экстремистов
- 17 апр
- Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*
- 16 апр
- В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
- 16 апр
- Лютая ненависть: подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной
- 15 апр
- Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
- 15 апр
- «Некий рупор»: Пьеха рассказал о роли артистов в период важных событий в стране
- 15 апр
- Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*
Читайте также
70%
0.04 99.56
0.20
Нашли ошибку?