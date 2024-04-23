«Мало не покажется»: почему США не совершают крупных поставок оружия на Украину

Для Штатов важно, чтобы Незалежная продержалась до американских выборов.

США могут себе позволить отправить Украине абсолютно любое оружие. Однако они этого не делают. Дело в том, что Штаты очень опасаются ядерного потенциала России. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов изданию URA.RU.

Штаты понимают, что им лучше не прибегать к мерам, которые для них могут стать самоубийственными. Поэтому они дают Украине далеко не все, что имеют. Страх перед Россией все-таки большой.

Сенатор подтвердил, что Москва действительно может отыграться. Причем даже не на армии боевиков ВСУ, а на тех, кто одобрил более серьезные поставки. Это позволяет сделать доктрина безопасности РФ.

«Там написано, что если мы увидим, что что-то угрожает нам, если есть риски, то мы можем ответить так, что мало не покажется по этим самым источникам этой угрозы. То есть они все-таки стараются не делать такого, чтобы мы восприняли это так», — отметил Климов.

Он добавил, что США важно, чтобы Украина продержалась до американских выборов. К тому же у президента Штатов Джо Байдена не было времени проталкивать свои идеи. Ведь он собирается переизбраться и поэтому сейчас ему важнее подготовиться к голосованию.

Сенатор отметил, что те, кто сейчас поставляют оружие на Украину, в первую очередь пытаются набить свои карманы. Они все-таки понимают, что шанс смены власти в стране большой.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские мужчины будут пушечным мясом на деньги Запада.