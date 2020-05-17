Более 40 медиков в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались более 40 медиков. Об этом глава регионального Минздрава рассказал во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

«По коллегам — погибших более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики», — сказал он.

Глава дагестанского Минздрава подчеркнул, что семьи медиков, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, получат компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей. Медицинские сотрудники, здоровью которых был нанесен вред, получат от 688 тысяч до двух миллионов рублей.

По словам Джамалудина Гаджиибрагимова, сейчас число жителей Дагестана с подтвержденным диагнозом коронавирус и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них проходят лечение в медучреждениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что 350 медиков в Калининградской области отказались работать.

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