Чем Лозу «восхитило» выступление украинских участников на «Евровидении»

Музыкант нашел удачной идею 20-секундного звучания песен финалистов во время онлайн-концерта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp Images; Facebook / Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза, известный своей критикой в адрес целой плеяды артистов и в частности конкурса «Евровидение», в этом году довольно мягко высказался о прошедшем песенном соревновании. Свой отзыв о мероприятии, которое проходило без зрителей и в онлайн-формате из-за коронавируса, он оставил на странице в Facebook.

«А вот вчера меня Евровидение практически не напрягло — все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих. Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок, которые собирались исполнять представители почти сорока стран из сорока шести участниц», — написал Лоза.

Отдельно автор знаменитого хита про «маленький плот» похвалил украинских исполнителей — группу A_GA. Они представили песню на родном языке, чем и порадовали критически настроенного музыканта.

«Как я понял, лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина. Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик, — саркастически отметил Лоза.

Правда, его расстроил тот факт, что британцы в финале программы «показали — кто здесь хозяин»: все участники конкурса исполнили композицию Love Shine a Light. С этим хитом британская группа Katrina and the Waves выиграла конкурс в 1997 году. Как ни странно, именно этот момент, когда участники «Евровидения-2020» спели общую песню, впечатлил большую часть аудитории, писал 5-tv.ru.

В 2020 году «Евровидение» проходило впервые в истории конкурса в новом формате. Планы организаторов нарушила пандемия коронавируса, которая не позволила собрать всех участников, и финал состоялся в виде концерта «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light). Во время него были представлены отрывки песен всех финалистов. Как сообщили организаторы, в 2021 году песенный конкурс пройдет в Роттердаме, где и должен был состояться в текущем году. Все страны представят новые композиции.

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