По данным Оперативного штаба, порядка 42,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявлено 9709 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В России зафиксировано 9709 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончались 94 пациента с COVID-19, полностью излечились — 4207. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах страны. 42,4% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

:small_orange_diamond:Москва — 3855
:small_orange_diamond:Московская область — 907
:small_orange_diamond:Санкт-Петербург — 451
:small_orange_diamond:Нижегородская область — 281
:small_orange_diamond:Свердловская область — 160
:small_orange_diamond:Саратовская область — 121
:small_orange_diamond:Ханты-Мансийский АО — 118
:small_orange_diamond:Ростовская область — 115
:small_orange_diamond:Красноярский край — 114
:small_orange_diamond:Ульяновская область — 101
:small_orange_diamond:Брянская область — 98
:small_orange_diamond:Ставропольский край — 98
:small_orange_diamond:Республика Башкортостан — 98
:small_orange_diamond:Челябинская область — 98
:small_orange_diamond:Калужская область — 97
:small_orange_diamond:Тульская область — 97
:small_orange_diamond:Ярославская область — 97
:small_orange_diamond:Чувашская Республика — 97
:small_orange_diamond:Краснодарский край — 95
:small_orange_diamond:Республика Дагестан — 91
:small_orange_diamond:Ямало-Ненецкий АО — 91
:small_orange_diamond:Рязанская область — 86
:small_orange_diamond:Республика Татарстан — 84
:small_orange_diamond:Тамбовская область — 83
:small_orange_diamond:Владимирская область — 81
:small_orange_diamond:Курская область — 81
:small_orange_diamond:Республика Северная Осетия — 74
:small_orange_diamond:Белгородская область — 73
:small_orange_diamond:Приморский край — 71
:small_orange_diamond:Новосибирская область — 70
:small_orange_diamond:Ленинградская область — 69
:small_orange_diamond:Кабардино-Балкарская Республика — 69
:small_orange_diamond:Орловская область — 68
:small_orange_diamond:Волгоградская область — 65
:small_orange_diamond:Самарская область — 65
:small_orange_diamond:Пензенская область — 60
:small_orange_diamond:Омская область — 58
:small_orange_diamond:Республика Марий Эл — 54
:small_orange_diamond:Ивановская область — 53
:small_orange_diamond:Липецкая область — 53
:small_orange_diamond:Республика Адыгея — 51
:small_orange_diamond:Пермский край — 51
:small_orange_diamond:Архангельская область — 50
:small_orange_diamond:Хабаровский край — 47
:small_orange_diamond:Астраханская область — 45
:small_orange_diamond:Смоленская область — 44
:small_orange_diamond:Республика Саха (Якутия) — 43
:small_orange_diamond:Алтайский край — 40
:small_orange_diamond:Воронежская область — 38
:small_orange_diamond:Республика Калмыкия — 38
:small_orange_diamond:Республика Ингушетия — 37
:small_orange_diamond:Калининградская область — 36
:small_orange_diamond:Оренбургская область — 35
:small_orange_diamond:Кировская область — 34
:small_orange_diamond:Вологодская область — 33
:small_orange_diamond:Новгородская область — 33
:small_orange_diamond:Тюменская область — 33
:small_orange_diamond:Республика Мордовия — 28
:small_orange_diamond:Республика Бурятия — 27
:small_orange_diamond:Иркутская область — 27
:small_orange_diamond:Тверская область — 26
:small_orange_diamond:Чеченская Республика — 25
:small_orange_diamond:Забайкальский край — 24
:small_orange_diamond:Республика Хакасия — 23
:small_orange_diamond:Республика Коми — 20
:small_orange_diamond:Томская область — 20
:small_orange_diamond:Псковская область — 19
:small_orange_diamond:Карачаево-Черкесская Республика — 19
:small_orange_diamond:Костромская область — 17
:small_orange_diamond:Республика Тыва — 17
:small_orange_diamond:Камчатский край — 16
:small_orange_diamond:Удмуртская Республика — 14
:small_orange_diamond:Кемеровская область — 14
:small_orange_diamond:Республика Крым — 14
:small_orange_diamond:Республика Карелия — 13
:small_orange_diamond:Магаданская область — 12
:small_orange_diamond:Мурманская область — 10
:small_orange_diamond:Амурская область — 10
:small_orange_diamond:Чукотский АО — 9
:small_orange_diamond:Республика Алтай — 6
:small_orange_diamond:Еврейская АО — 5
:small_orange_diamond:Севастополь — 3
:small_orange_diamond:Ненецкий АО — 2
:small_orange_diamond:Курганская область — 2
:small_orange_diamond:Сахалинская область — 2

Всего в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

За прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве выздоровели 1458 пациентов. Всего в столице вылечились 27 490 человек, проведено почти семь миллионов тестирований на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московские врачи рассказали, у пациентов с какими патологиями тяжелее всего протекает COVID-19.

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