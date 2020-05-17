За сутки в России выявлено 9709 новых случаев инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 9709 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончались 94 пациента с COVID-19, полностью излечились — 4207. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах страны. 42,4% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Москва — 3855

Московская область — 907

Санкт-Петербург — 451

Нижегородская область — 281

Свердловская область — 160

Саратовская область — 121

Ханты-Мансийский АО — 118

Ростовская область — 115

Красноярский край — 114

Ульяновская область — 101

Брянская область — 98

Ставропольский край — 98

Республика Башкортостан — 98

Челябинская область — 98

Калужская область — 97

Тульская область — 97

Ярославская область — 97

Чувашская Республика — 97

Краснодарский край — 95

Республика Дагестан — 91

Ямало-Ненецкий АО — 91

Рязанская область — 86

Республика Татарстан — 84

Тамбовская область — 83

Владимирская область — 81

Курская область — 81

Республика Северная Осетия — 74

Белгородская область — 73

Приморский край — 71

Новосибирская область — 70

Ленинградская область — 69

Кабардино-Балкарская Республика — 69

Орловская область — 68

Волгоградская область — 65

Самарская область — 65

Пензенская область — 60

Омская область — 58

Республика Марий Эл — 54

Ивановская область — 53

Липецкая область — 53

Республика Адыгея — 51

Пермский край — 51

Архангельская область — 50

Хабаровский край — 47

Астраханская область — 45

Смоленская область — 44

Республика Саха (Якутия) — 43

Алтайский край — 40

Воронежская область — 38

Республика Калмыкия — 38

Республика Ингушетия — 37

Калининградская область — 36

Оренбургская область — 35

Кировская область — 34

Вологодская область — 33

Новгородская область — 33

Тюменская область — 33

Республика Мордовия — 28

Республика Бурятия — 27

Иркутская область — 27

Тверская область — 26

Чеченская Республика — 25

Забайкальский край — 24

Республика Хакасия — 23

Республика Коми — 20

Томская область — 20

Псковская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 19

Костромская область — 17

Республика Тыва — 17

Камчатский край — 16

Удмуртская Республика — 14

Кемеровская область — 14

Республика Крым — 14

Республика Карелия — 13

Магаданская область — 12

Мурманская область — 10

Амурская область — 10

Чукотский АО — 9

Республика Алтай — 6

Еврейская АО — 5

Севастополь — 3

Ненецкий АО — 2

Курганская область — 2

Сахалинская область — 2

Всего в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

За прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве выздоровели 1458 пациентов. Всего в столице вылечились 27 490 человек, проведено почти семь миллионов тестирований на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московские врачи рассказали, у пациентов с какими патологиями тяжелее всего протекает COVID-19.

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