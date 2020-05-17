За сутки в России выявлено 9709 новых случаев инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 42,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В России зафиксировано 9709 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончались 94 пациента с COVID-19, полностью излечились — 4207. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах страны. 42,4% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Москва — 3855
Московская область — 907
Санкт-Петербург — 451
Нижегородская область — 281
Свердловская область — 160
Саратовская область — 121
Ханты-Мансийский АО — 118
Ростовская область — 115
Красноярский край — 114
Ульяновская область — 101
Брянская область — 98
Ставропольский край — 98
Республика Башкортостан — 98
Челябинская область — 98
Калужская область — 97
Тульская область — 97
Ярославская область — 97
Чувашская Республика — 97
Краснодарский край — 95
Республика Дагестан — 91
Ямало-Ненецкий АО — 91
Рязанская область — 86
Республика Татарстан — 84
Тамбовская область — 83
Владимирская область — 81
Курская область — 81
Республика Северная Осетия — 74
Белгородская область — 73
Приморский край — 71
Новосибирская область — 70
Ленинградская область — 69
Кабардино-Балкарская Республика — 69
Орловская область — 68
Волгоградская область — 65
Самарская область — 65
Пензенская область — 60
Омская область — 58
Республика Марий Эл — 54
Ивановская область — 53
Липецкая область — 53
Республика Адыгея — 51
Пермский край — 51
Архангельская область — 50
Хабаровский край — 47
Астраханская область — 45
Смоленская область — 44
Республика Саха (Якутия) — 43
Алтайский край — 40
Воронежская область — 38
Республика Калмыкия — 38
Республика Ингушетия — 37
Калининградская область — 36
Оренбургская область — 35
Кировская область — 34
Вологодская область — 33
Новгородская область — 33
Тюменская область — 33
Республика Мордовия — 28
Республика Бурятия — 27
Иркутская область — 27
Тверская область — 26
Чеченская Республика — 25
Забайкальский край — 24
Республика Хакасия — 23
Республика Коми — 20
Томская область — 20
Псковская область — 19
Карачаево-Черкесская Республика — 19
Костромская область — 17
Республика Тыва — 17
Камчатский край — 16
Удмуртская Республика — 14
Кемеровская область — 14
Республика Крым — 14
Республика Карелия — 13
Магаданская область — 12
Мурманская область — 10
Амурская область — 10
Чукотский АО — 9
Республика Алтай — 6
Еврейская АО — 5
Севастополь — 3
Ненецкий АО — 2
Курганская область — 2
Сахалинская область — 2
Всего в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.
За прошедшие сутки после прохождения лечения в Москве выздоровели 1458 пациентов. Всего в столице вылечились 27 490 человек, проведено почти семь миллионов тестирований на COVID-19.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московские врачи рассказали, у пациентов с какими патологиями тяжелее всего протекает COVID-19.
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