Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?

Московские врачи рассказали, у пациентов с какими патологиями тяжелее всего протекает COVID-19. По мнению главврача Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексея Света, с самыми серьезными осложнениями сталкиваются люди с заболеваниями крови.

«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию», — заявил Свет в интервью журналисту Антону Красовскому, которое вышло в рамках фильма RT «Эпидемия».

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также отметил, что хуже всего себя чувствуют инфицированные пациенты с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью.

«Ну и то, о чем все знают и говорят, — это пациенты с сахарным диабетом и пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточностью», — пояснил медик.

Главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко согласилась с коллегами, добавив, что также коронавирус также плохо переносят люди с ожирением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России к утру 16 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 272 043 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 63 166 заболевших. Зафиксировано 2 537 летальных исходов.

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