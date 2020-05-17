Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
Главврачи московских клиник Денис Проценко и Алексей Свет рассказали о протекании коронавируса у больных с разными патологиями.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Jeremy Maude, Oliver Ring, West Coast Surfer
Московские врачи рассказали, у пациентов с какими патологиями тяжелее всего протекает COVID-19. По мнению главврача Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексея Света, с самыми серьезными осложнениями сталкиваются люди с заболеваниями крови.
«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию», — заявил Свет в интервью журналисту Антону Красовскому, которое вышло в рамках фильма RT «Эпидемия».
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также отметил, что хуже всего себя чувствуют инфицированные пациенты с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью.
«Ну и то, о чем все знают и говорят, — это пациенты с сахарным диабетом и пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточностью», — пояснил медик.
Главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко согласилась с коллегами, добавив, что также коронавирус также плохо переносят люди с ожирением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России к утру 16 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 272 043 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 63 166 заболевших. Зафиксировано 2 537 летальных исходов.
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