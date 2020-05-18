«Будет головы кружить»: Юлия Барановская показала сына-красавчика

Фанаты выразили уверенность, что у мальчика не будет отбоя от поклонниц.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская решила продемонстрировать подписчикам, как быстро растут дети. Она выложила фото с 14-летним сыном Артемом в свой профиль в Instagram. Мальчик выглядит уже совсем взрослым и причем гораздо выше своей мамы.

«Когда твой сын покупает костюм во взрослом отделе и ростовка уже больше, чем у тебя, невольно задаешь себе вопрос — когда дети успели так вырасти, мне то все еще 18 (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Подписчики отметили, что Артем уже совсем большой, и растет настоящим красавцем. Фанаты уверены, что у юноши не будет отбоя от девушек.

«Сын — красавчик!»;

«Очень красивый мальчик»;

«Похож на Дмитрия Борисова тут, красавчик, будет девкам головы кружить…» — написали пользователи.

У Юлии Барановской трое детей от Андрея Аршавина — 14-летний Артем, 12-летняя дочь Яна и семилетний сын Арсений. В браке с известным футболистом телеведущая прожила девять лет. В 2013 году Аршавин ушел из семьи, а Юлия осталась одна с тремя детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская рассказала, как разбила губу и отколола зуб перед важным эфиром.

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