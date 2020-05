Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса

Впрочем, достается от американцев не только китайцам. Не забывают они и про нас. Тут в среду всех удивил Bloomberg. Главный поставщик финансовых новостей разродился статьей с заголовком — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?». Кстати, через несколько часов Bloomberg попытался сделать заголовок мягче. В новой версии их эксперты лишь задавались вопросом, почему коронавирус не убил больше русских.

Как заметила представитель МИДа Мария Захарова, с присущей ей иронией — «видимо эксперты обиделись». Главные авторитеты западного медийного мира — The New York Times и Financial Times тут же оседлали этого конька и стали твердить о якобы «существенном занижении» Россией данных о количестве смертей от коронавируса.

Подробнее в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России.

