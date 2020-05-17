Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
Главный поставщик финансовых новостей Bloomberg 13 мая разродился статьей с заголовком — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Впрочем, достается от американцев не только китайцам. Не забывают они и про нас. Тут в среду всех удивил Bloomberg. Главный поставщик финансовых новостей разродился статьей с заголовком — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?». Кстати, через несколько часов Bloomberg попытался сделать заголовок мягче. В новой версии их эксперты лишь задавались вопросом, почему коронавирус не убил больше русских.
Как заметила представитель МИДа Мария Захарова, с присущей ей иронией — «видимо эксперты обиделись». Главные авторитеты западного медийного мира — The New York Times и Financial Times тут же оседлали этого конька и стали твердить о якобы «существенном занижении» Россией данных о количестве смертей от коронавируса.
Подробнее в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
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