Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса

Главный поставщик финансовых новостей Bloomberg 13 мая разродился статьей с заголовком — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Впрочем, достается от американцев не только китайцам. Не забывают они и про нас. Тут в среду всех удивил Bloomberg. Главный поставщик финансовых новостей разродился статьей с заголовком — «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?». Кстати, через несколько часов Bloomberg попытался сделать заголовок мягче. В новой версии их эксперты лишь задавались вопросом, почему коронавирус не убил больше русских.

Как заметила представитель МИДа Мария Захарова, с присущей ей иронией — «видимо эксперты обиделись». Главные авторитеты западного медийного мира — The New York Times и Financial Times тут же оседлали этого конька и стали твердить о якобы «существенном занижении» Россией данных о количестве смертей от коронавируса.

Подробнее в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 мая
Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
17 мая
Когда стоит бояться повышения температуры тела?
17 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 мая
17 мая
Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
17 мая
Цены вырастут? Чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году
16 мая
«Решение, которое работает»: в США нашли способ защитить людей от COVID-19
16 мая
Коронавирус обнаружен у нападающего ФК «Локомотив» Фарфана
16 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
16 мая
Петербуржцы пожаловались на бар, открывшийся, несмотря на пандемию
16 мая
Дочь Пескова и Навки записала трогательное обращение к родителям, госпитализированным с COVID-19

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
«Запреты не для мужчин»: Сын Седоковой «предал» маму из-за любви к мучному
9:14
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с коронавирусом
9:13
Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
8:50
Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
8:41
«Тропикана женщина»: Скучающая в самоизоляции Лобода мечтает заняться спортом
8:30
Когда стоит бояться повышения температуры тела?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака золотые украшения могут принести несчастья?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок