«Я могу долго оправдывать человека»: Фадеев рассказал о своих слабостях

Максим Фадеев решил поделиться с подписчиками рассказом о своем характере. Он выложил фото в своем профиле в Instagram, под которым поведал, что он очень терпеливый человек. Продюсер признался, что может очень долго оправдывать и прощать своего обидчика.

«Я, очень терпеливый человек. Даже видя явный обман, или подлость в свою сторону, я могу долго оправдывать человека. Но, если у меня лопнет терпение, то в этот момент наверное я разрушу все, до основания! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написал продюсер.

Максим Фадеев поинтересовался у фанатов терпеливы ли они, и как они поступали, когда наступал «кризис».

Instagram @fadeevmaxim

Подписчики похвалили Максима Фадеева за его выдержку и поспешили рассказать о себе в комментариях.

«Я согласна на 100%. Сделаю так же, как и Вы!»;

«Вы молодец! Я душой всегда с Вами»;

«Я долго терплю. Пытаюсь несколько раз поговорить. Но когда терпение лопнет, я просто ухожу в тень. Не общаюсь с этим человеком. Тихо и спокойно ухожу»;

«Я очень терпелива! И многое могу простить и оправдать, пока вижу в этом смысл!» — поделились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами.