Об этом продюсер вскользь упомянул в эфире программы Ивана Урганта.

Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами. Это признание он сделал в эфире программы Ивана Урганта. Гостями шоу были певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин. Речь зашла о клипе, который пара сняла на песню авторства официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Пригожин спродюсировал дуэт жены с Фадеевым.

Максим вышел в эфир по видеосвязи и рассказал о работе с Валерией и ее мужем. В шутку Ургант предложил ему начать работать с артистами возраста певицы и Пригожина, а затем создать группу «Золото». На это Фадеев ответил неожиданным признанием.

«Спасибо большое, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами», — сказал продюсер.

Полгода назад Максим Фадеев расторг контракты с музыкантами и распустил лейбл MALFA. 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер принял такое решение.

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