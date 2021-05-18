«Небываемое бывает»: с чего началась история Балтийского флота?

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Руслан Ахметов
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18 мая — День Балтийского флота ВМФ России.

«Небываемое бывает»: с чего началась история Балтийского флота?

Фото: РИА Новости

318 лет назад — 18 мая 1703-го — русские солдаты одержали блестящую победу в устье Невы, взяв на абордаж два крупных шведских корабля. Дата стала праздничной: с 1996-го в этот день отмечают День Балтийского флота ВМФ Росссии.

Обретение выхода к Балтийскому морю на протяжении столетий было одной из главных стратегических задач Русского государства. К началу XVIII века земли, простиравшиеся от Ивангорода до Ладожского озера, принадлежали шведской короне, согласно условиям Столбовского мирного договора 1617 года. Таким образом, Россия к началу Северной войны была полностью отрезана от Балтийского моря.

Петр I, задавшись целью изменить положение дел, бросил вызов Швеции, могущественной державе, доминировавшей в регионе. Ведя боевые действия против России, король Карл XII мог опираться не только на армию, но и на мощь шведских военно-морских сил. Флот гегемона Северной Европы был четвертым в мире по количеству линейных кораблей и числу корабельных орудий. В то же время Россия сосредоточила на своих северо-западных границах преимущественно сухопутные силы, а Балтийский флот еще только предстояло отстроить. В таких условиях главным оружием российских солдат в борьбе с превосходящими военно-морскими силами противника стали находчивость и отчаянная храбрость.

Обстановка перед боем

Осенью 1702 года под ударом русских войск пала шведская крепость Нотебург, стоявшая у истоков Невы. Дорога к овладению устьем реки была открыта — в апреле 1703 года осадная армия во главе с Борисом Шереметевым двинулась к Ниеншанцу.

Репродукция гравюры «Взятие в плен двух шведских судов в устье Невы 7 мая 1703 года». Фото: РИА-Новости

После мощного артиллерийского обстрела гарнизон крепости капитулировал, а русские войска заняли твердыню. Путь к Финскому заливу был открыт. Не зная, что Ниеншанц пал, шведское командование отправило на помощь осажденной крепости эскадру, состоявшую из девяти судов. Два корабля — десятипушечный бот «Гедан» и шнява «Астрильд» с восемью орудиями на борту — отправились на разведку в устье Невы. Узнав об этом, Петр I принял решение атаковать шведские суда, с наступлением темноты вставшие на якорь.

На абордаж под пушечным огнем

Отряд под командованием Петра I и Александра Меншикова состоял из солдат Преображенского и Семеновского лейб-гвардейских полков. В их распоряжение было 30 лодок. На рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом, дождливой погодой и эффектом неожиданности, русская флотилия пошла на абордаж вражеских кораблей.

Шведы, обладавшие в общей сложности 18 пушками, открыли картечный огонь по атакующим. Несмотря на сильный обстрел и полное отсутствие своей артиллерии, русские лодки продолжали идти на сближение с противником. Вскоре зона обстрела корабельных пушек была пройдена, гвардейцы вступили в абордажную схватку со шведами. Об ожесточенности боя говорит тот факт, что из 77 матросов и офицеров противника в живых осталось, по разным оценкам, от 13 до 22 человек.

«Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи», — писал Петр I.

«Гедан» и «Астрильд» были взяты в качестве трофеев и включены в состав русского флота. Командир вражеской эскадры, потеряв два судна, предпочел держаться от устья Невы на почтительном расстоянии, а с наступлением холодов оставшиеся семь кораблей взяли курс обратно на Швецию.

Дата рождения Балтийского флота

Офицеры и солдаты, участвовавшие в бою, были награждены медалями с надписью «Небываемое бывает». Вскоре после блестящей победы русской флотилии состоялась закладка Петропавловской крепости — так началась история Санкт-Петербурга.

Основание Санкт-Петербурга Петром Великим. Фото: globallookpress.com

Чтобы окончательно закрепиться на Балтийском море, стране требовался мощный современный флот, начало которому было положено на заре XVIII века. Россия вступила в Северную войну, используя в боях баркасы и лодки, а закончила ее, став великой морской державой, вооруженной линейными кораблями собственной постройки. Исход боя в устье Невы ознаменовал череду будущих побед российского флота над шведским. В честь этого события Северной войны, ставшего этапным для истории Санкт-Петербурга, 18 мая принято считать днем рождения Балтийского флота России.

Балтийский флот сегодня

В составе современного Балтийского флота — дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных судов, ВВС флота, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.

Основные пункты базирования Балтийского флота ВМФ России — Балтийск и Кронштадт.

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