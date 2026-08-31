Домой не вернется? Зачем экс-министр обороны Украины Федоров колесит по миру

Экс-министр обороны Украины Федоров колесит по миру и просит деньги

В Верховной Раде ждут на допрос бывшего министра обороны Украины. Временная комиссия хочет поговорить с Михаилом Федоровым в связи с делом о коррупции.

Впрочем, сам Федоров возвращаться в Киев не спешит, разъезжает по Европе и США, где ведет переговоры с инвесторами и пытается заключить крупную сделку. Корреспондент «Известий» Александр Терехин изучил детали этого скандального западного турне.

Ожидание Федорова в Раде — проблема самих ожидающих. Пока депутаты готовятся к допросу экс-министра, он колесит с мировым турне. Что удивительно, ведь ни должности, ни полномочий с момента отставки у него не появилось. Но его вояж в Италию и США мировые СМИ уже обставляют как едва ли не что-то эпохальное.

«Бывший министр обороны Украины Федоров пытается привлечь американские инвестиции в фонд оборонных технологий, который, по его замыслу, должен „написать новую историю“ войны, создавая и управляя компаниями, разрабатывающими новые вооружения», — пишет Financial Times.

На встрече с американскими хозяевами Федоров занимается привычным — выпрашивает оружие, на этот раз в обмен на создание армии дронов. В Италии экс-министр и вовсе стал чуть ли не членом правительства. Глава местного оборонного ведомства нанял украинского гастролера в личные советники.

«Напомню, что Михаил говорил, что хочет быть на Украине, работать на государство и так далее. Сейчас его пресс-служба через два дня после новости о том, что он станет советником министра обороны Италии, говорит, что будет советником, но с Украины. Но пока на Украине Михаила нет», — сказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Аналогичные должности Федоров рассчитывает получить во Франции и США. Что вызвало вполне резонные вопросы на самой Украине: почему человек, имеющий доступ к гостайне, собирается чем-то делиться с зарубежными партнерами? И собирается ли экс-министр вообще возвращаться?

— Каждый день на нас обрушиваются дроны и ракеты. Будет уничтожена вся инфраструктура, энергия, транспорт, логистика. И в это время поехать в прекрасную Италию? Этот молодой человек четко в соответствии с законодательством Украины однозначно подлежит мобилизации.

Впрочем, интересует украинцев не только будущее Федорова, но и его прошлое. Экс-министра еще неделю назад вызвали на депутатский допрос в Раду и следственную комиссию. Поводом стало расследование НАБУ «Мидас», затронувшее все окружение Зеленского. Вместо него в парламенте появился другой интересный гость — колумбийский наемник. По совпадению именно на его родине на днях случилась массовая атака беспилотников на полицейский участок.

О том, что на Украину под видом добровольцев едут боевики колумбийских картелей, в начале августа писали британские СМИ. Видимо, только таким опытом и способен поделиться экс-министр, уверены военные эксперты.

«В смысле военного специалиста, если брать военное дело и даже применение тех же беспилотников и всего остального, он как специалист нулевой», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Об этом говорит обстановка в Киеве и других городах Украины, где четвертые сутки не смолкают сирены. Впрочем, в Незалежной не исключают, что на родину Федоров уже не вернется — по крайней мере, до возможных выборов. Так же в свое время подальше от Банковой спрятали другого вероятного кандидата в президенты — экс-главкома ВСУ Залужного.

«Все это однозначно говорит о том, что есть заинтересованные люди, которые создают из него реальную альтернативу в случае выборов президента на Украине», — сказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

Британская пресса пишет и о еще одном возможном контакте Федорова в США — с Илоном Маском. Якобы выпросить у миллиардера снять запрет на пользование сетью Starlink для ударов вглубь России. Но своего экс-министр так и не добился. Видимо, турне так и закончится дежурными красивыми обещаниями.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.