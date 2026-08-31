Задел на весну: чем подкормить грядки осенью для богатого урожая

Садовод Самойлова: листья хосты и березы помогут обогатить почву

Осенью садоводам важно подготовить почву к весенним посадкам. О том, чем подкормить землю перед холодами, рассказала URA.RU садовод и блогер Светлана Самойлова.

Для повышения плодородия грядок специалист советует использовать органику. Хорошим вариантом могут стать листья хосты, которые рекомендуется срезать после 10 сентября, а также опавшая листва березы и ольхи. Подойдут и листья вишни, вяза и тополя — они достаточно быстро разлагаются и обогащают землю азотом и кальцием.

Еще один вариант осенней подкормки — перепревший навоз. Его следует перемешать с почвой и листьями. Если грунт на участке отличается повышенной кислотностью, Самойлова рекомендует использовать известь или доломитовую муку. Особенно это актуально для грядок, предназначенных под капусту.

При этом не вся органика подходит для осеннего внесения. Садовод не советует использовать листья клена и дуба: они медленно перепревают. Также не стоит брать свежий навоз и сушеный птичий помет из-за высокого содержания аммиака.

Количество перегноя или компоста зависит от типа грунта. Для бедных питательными веществами песчаных почв потребуется от одного до полутора ведер перегноя на квадратный метр. Для глинистой земли достаточно одного ведра, а для чернозема — около половины ведра на ту же площадь. Доломитовую муку рекомендуется вносить из расчета 200–300 граммов на квадратный метр.

Листья необходимо равномерно распределить по грядке, после чего заделать органику в землю лопатой. Крупную листву перед этим можно измельчить.

Ускорить перепревание органики поможет перепревший навоз. Еще один вариант — настой из крапивы, подорожника или мать-и-мачехи. Для его приготовления зеленую массу смешивают с водой в пропорции 1:2.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как продлить плодоношение томатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.