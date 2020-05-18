За сутки в России выявлено 8926 новых случаев инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 8926 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончался 91 пациент с COVID-19, полностью излечились — 2 836. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 81 регионе страны. Более 40% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва - 3238

Московская область - 921

Санкт-Петербург - 425

Нижегородская область - 279

Свердловская область - 130

Саратовская область - 117

Брянская область - 115

Калужская область - 109

Красноярский край - 107

Ульяновская область - 106

Ярославская область - 103

Владимирская область - 99

Рязанская область - 94

Краснодарский край - 94

Республика Башкортостан - 94

Республика Дагестан - 89

Ростовская область - 87

Чувашская Республика - 87

Ханты-Мансийский АО - 86

Челябинская область - 85

Тульская область - 84

Тамбовская область - 82

Республика Татарстан - 80

Курская область - 79

Республика Северная Осетия - 75

Иркутская область - 75

Пензенская область - 71

Новосибирская область - 71

Приморский край - 71

Белгородская область - 70

Ленинградская область - 70

Орловская область - 68

Самарская область - 66

Кабардино-Балкарская Республика - 65

Ставропольский край - 65

Волгоградская область - 65

Омская область - 65

Ямало-Ненецкий АО - 59

Смоленская область - 56

Республика Бурятия - 56

Липецкая область - 54

Республика Марий Эл - 51

Хабаровский край - 50

Пермский край - 49

Ивановская область - 46

Тюменская область - 46

Алтайский край - 45

Воронежская область - 44

Республика Саха (Якутия) - 41

Забайкальский край - 40

Республика Коми - 37

Астраханская область - 36

Республика Ингушетия - 35

Оренбургская область - 34

Республика Мордовия - 33

Архангельская область - 32

Республика Адыгея - 32

Республика Тыва - 30

Республика Калмыкия - 28

Тверская область - 27

Калининградская область - 26

Республика Хакасия - 24

Вологодская область - 23

Чеченская Республика - 23

Новгородская область - 21

Псковская область - 19

Томская область - 18

Камчатский край - 18

Амурская область - 16

Карачаево-Черкесская Республика - 15

Мурманская область - 12

Костромская область - 10

Республика Карелия - 10

Республика Крым - 9

Курганская область - 8

Кировская область - 7

Кемеровская область - 7

Удмуртская Республика - 5

Республика Алтай - 3

Магаданская область - 3

Севастополь - 1

Всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Рост распространения по данным Роспотребнадзора остановлен.

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