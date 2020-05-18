За сутки в России выявлено 8926 новых случаев инфицирования COVID-19

По данным Оперативного штаба, порядка 40,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

В России зафиксировано 8926 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончался 91 пациент с COVID-19, полностью излечились — 2 836. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 81 регионе страны. Более 40% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

  • Москва - 3238
  • Московская область - 921
  • Санкт-Петербург - 425
  • Нижегородская область - 279
  • Свердловская область - 130
  • Саратовская область - 117
  • Брянская область - 115
  • Калужская область - 109
  • Красноярский край - 107
  • Ульяновская область - 106
  • Ярославская область - 103
  • Владимирская область - 99
  • Рязанская область - 94
  • Краснодарский край - 94
  • Республика Башкортостан - 94
  • Республика Дагестан - 89
  • Ростовская область - 87
  • Чувашская Республика - 87
  • Ханты-Мансийский АО - 86
  • Челябинская область - 85
  • Тульская область - 84
  • Тамбовская область - 82
  • Республика Татарстан - 80
  • Курская область - 79
  • Республика Северная Осетия - 75
  • Иркутская область - 75
  • Пензенская область - 71
  • Новосибирская область - 71
  • Приморский край - 71
  • Белгородская область - 70
  • Ленинградская область - 70
  • Орловская область - 68
  • Самарская область - 66
  • Кабардино-Балкарская Республика - 65
  • Ставропольский край - 65
  • Волгоградская область - 65
  • Омская область - 65
  • Ямало-Ненецкий АО - 59
  • Смоленская область - 56
  • Республика Бурятия - 56
  • Липецкая область - 54
  • Республика Марий Эл - 51
  • Хабаровский край - 50
  • Пермский край - 49
  • Ивановская область - 46
  • Тюменская область - 46
  • Алтайский край - 45
  • Воронежская область - 44
  • Республика Саха (Якутия) - 41
  • Забайкальский край - 40
  • Республика Коми - 37
  • Астраханская область - 36
  • Республика Ингушетия - 35
  • Оренбургская область - 34
  • Республика Мордовия - 33
  • Архангельская область - 32
  • Республика Адыгея - 32
  • Республика Тыва - 30
  • Республика Калмыкия - 28
  • Тверская область - 27
  • Калининградская область - 26
  • Республика Хакасия - 24
  • Вологодская область - 23
  • Чеченская Республика - 23
  • Новгородская область - 21
  • Псковская область - 19
  • Томская область - 18
  • Камчатский край - 18
  • Амурская область - 16
  • Карачаево-Черкесская Республика - 15
  • Мурманская область - 12
  • Костромская область - 10
  • Республика Карелия - 10
  • Республика Крым - 9
  • Курганская область - 8
  • Кировская область - 7
  • Кемеровская область - 7
  • Удмуртская Республика - 5
  • Республика Алтай - 3
  • Магаданская область - 3
  • Севастополь - 1

Всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Рост распространения по данным Роспотребнадзора остановлен.

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