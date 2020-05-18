За сутки в России выявлено 8926 новых случаев инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 40,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
В России зафиксировано 8926 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончался 91 пациент с COVID-19, полностью излечились — 2 836. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 81 регионе страны. Более 40% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва - 3238
- Московская область - 921
- Санкт-Петербург - 425
- Нижегородская область - 279
- Свердловская область - 130
- Саратовская область - 117
- Брянская область - 115
- Калужская область - 109
- Красноярский край - 107
- Ульяновская область - 106
- Ярославская область - 103
- Владимирская область - 99
- Рязанская область - 94
- Краснодарский край - 94
- Республика Башкортостан - 94
- Республика Дагестан - 89
- Ростовская область - 87
- Чувашская Республика - 87
- Ханты-Мансийский АО - 86
- Челябинская область - 85
- Тульская область - 84
- Тамбовская область - 82
- Республика Татарстан - 80
- Курская область - 79
- Республика Северная Осетия - 75
- Иркутская область - 75
- Пензенская область - 71
- Новосибирская область - 71
- Приморский край - 71
- Белгородская область - 70
- Ленинградская область - 70
- Орловская область - 68
- Самарская область - 66
- Кабардино-Балкарская Республика - 65
- Ставропольский край - 65
- Волгоградская область - 65
- Омская область - 65
- Ямало-Ненецкий АО - 59
- Смоленская область - 56
- Республика Бурятия - 56
- Липецкая область - 54
- Республика Марий Эл - 51
- Хабаровский край - 50
- Пермский край - 49
- Ивановская область - 46
- Тюменская область - 46
- Алтайский край - 45
- Воронежская область - 44
- Республика Саха (Якутия) - 41
- Забайкальский край - 40
- Республика Коми - 37
- Астраханская область - 36
- Республика Ингушетия - 35
- Оренбургская область - 34
- Республика Мордовия - 33
- Архангельская область - 32
- Республика Адыгея - 32
- Республика Тыва - 30
- Республика Калмыкия - 28
- Тверская область - 27
- Калининградская область - 26
- Республика Хакасия - 24
- Вологодская область - 23
- Чеченская Республика - 23
- Новгородская область - 21
- Псковская область - 19
- Томская область - 18
- Камчатский край - 18
- Амурская область - 16
- Карачаево-Черкесская Республика - 15
- Мурманская область - 12
- Костромская область - 10
- Республика Карелия - 10
- Республика Крым - 9
- Курганская область - 8
- Кировская область - 7
- Кемеровская область - 7
- Удмуртская Республика - 5
- Республика Алтай - 3
- Магаданская область - 3
- Севастополь - 1
Всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Рост распространения по данным Роспотребнадзора остановлен.
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