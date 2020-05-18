Видео: Мария Порошина «зажгла» в танце вместе с дочками
Актриса выложила в сеть забавный домашний ролик.
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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna
Актриса Мария Порошина на своей странице в Instagram разместила веселое домашнее видео. На кадрах ролика 46-летняя знаменитость вместе с двумя дочками «зажигает» в танце.
Звезда сериалов «Родители» и «Всегда говори всегда» выполняет шаблонные незамысловатые движения из репертуара каждого уважающего себя массовика-затейника. Девочки, держа друг друга за руки, прыгают и отплясывают под музыку.
«После эфира», — коротко написала Мария Порошина в посте.
По всей видимости, актриса с детьми смотрела трансляцию шоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие. Подписчики Марии Порошиной пожелали ей удачи на проекте, отметили ее талант и искренность. Некоторые пользователи подчеркнули, что самоизоляция из-за коронавируса идет на пользу всем семьям, так как родители уделяют больше свободного времени детям.
«Машенька, вы молодец! Болеем за вашу пару в „танцах“. Здоровья вашей большой семье»
«Круто! Карантин идет на пользу! Больше времени с детками родители проводят»
«Женщина — праздник! Просто фейерверк эмоций! Умничка»
«Класс! Восхищаюсь Вами! Настоящая женщина с семейными ценностями в прекрасной форме! Победы вам!» — желают подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина с трудом переживает уход близкого человека.
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