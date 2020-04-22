«Мама убирала страхи»: Мария Порошина с трудом переживает уход близкого человека

Актриса Мария Порошина рассказала о неспособности смириться с уходом близкого человека — своей мамы Натальи Красноярской, которая скончалась весной 2019 года. 70-летняя женщина всегда была опорой для артистки и ее пятерых детей.

«Мама — сильный жизнелюб. Я осознавала, что, когда отвлекаюсь, не испытываю боли так ярко, а так слезы лились ручьем и льются до сих пор. Услышу музыку, которую она любила, близкий ей анекдот — и начинаю плакать», — рассказала она «Антенне-Телесемь».

Мария также отметила, что ее бывший супруг, известный актер и продюсер Гоша Куценко очень помог ей в тот момент.

«Он, чьих родителей уже не стало, сказал: „Ты почувствуешь, что мама будет тебе помогать“. Я удивилась, а вышло именно так», — поделилась она.

Порошина также добавила, что до сих пор пребывает в состоянии ожидания мамы, что хочется позвонить на ее номер и поговорить.

«Она беззаветно меня любила, но могла быть строгой, делать справедливые замечания. И хвалить. Похвалы этой мне особенно сейчас не хватает, потому что она вселяла надежду, одобряла мои шаги, убирала страхи», — сказала она.

Также артистка отметила, что бабушка всегда уделяла внимание образованию своих пятерых внуков, например, водила в Третьяковскую галерею и другие музеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка.