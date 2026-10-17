Юлианна Караулова рассказала, когда пора рожать ребенка

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 54 0

По словам певицы, женщине важно почувствовать, что она готова стать матерью.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Юлианна Караулова рассказала, когда пора рожать ребенка. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Рожать ребенка нужно тогда, когда ты к этому готова. Когда у тебя появился человек, с которым ты готова пойти на это дело, когда ты чувствуешь, что ты готова стать матерью, и у тебя все для этого есть», — рассказала исполнительница.

У Юлианны Карауловой один ребенок — сын Александр, которого она родила в 33 года, 29 мая 2021 года. Мальчик родился в браке певицы с саунд-продюсером Андреем Черным. Счатливый отец рассказывал, что родители предпочитают назвать первенца Алексом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Юлианны Карауловой учинил скандал. Поводом для детских каприз стала математика. Алекс сейчас осваеивает логическую и ментальную арифметику, — ту программу, которая положена ему по возрасту. Мальчику уже пять лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Отец погибшего в Египте мальчика назвал возможную причину смерти сына
21:56
Стала известна причина смерти художницы Кати Белявской
21:36
Любовь на пятом этаже: поклонница забралась к Григорьеву-Апполонову в гости
21:25
«Умойся кровью»: тульского музыканта обвиняют в угрозах расправой
21:14
Звезда «Стар Трека» Майкл Форест умер в возрасте 97 лет
21:00
Юлианна Караулова рассказала, когда пора рожать ребенка

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«У нас сухой закон»: Розенбаум рассказал, как работают его музыканты
Анита Цой подготовила себе место на кладбище
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео