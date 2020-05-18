Медики в Харькове вышли на акцию протеста, требуя обещанных доплат
Еще одним поводом для недовольства врачей и водителей «скорой» стало отсутствие средств индивидуальной защиты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru
На Украине положение медиков куда серьезнее. Они не только не получили обещанных доплат, некоторым зарплату вообще урезали. В Харькове врачи вышли на акцию протеста. Еще одним поводом для недовольства стало отсутствие средств защиты. Во многих больницах до сих пор острая нехватка масок и перчаток.
Несмотря на требования протестующих, руководство местного Минздрава так и не вышло к митингующим. По официальной статистике, на Украине каждый пятый заболевший коронавирусом – медик. При этом, на бумаге все врачи оснащены средствами индивидуальной защиты. На эти цели из бюджета выделено 50 миллионов долларов.
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