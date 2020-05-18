Приключения американца в России. Как сын Эллы Фицджеральд застрял в Ярославле?

Пандемия коронавируса разбросала по разным странам множество людей. Волей судеб и COVID-19 в России на два месяца застрял сын знаменитой джазовой певицы Эллы Фицджеральд, Рей Браун-младший. О том, как джазмен оказался в Ярославле, и чем он там занимается, 5-tv.ru рассказал музыкант, саксофонист Станислав Майнугин.

У артистов был совместный тур по России. По словам саксофониста, последний концерт они сыграли в Санкт-Петербурге, откуда и отправились в Ярославль. Однако, если в сказке после полуночи карета превращалась в тыкву, здесь за время их поездки на поезде закрылись границы между странами. Так Рей остался в России.

«Пока мы сюда ехали, закрыли сообщение с Украиной, где живет его жена, и с США. Поэтому он остался у нас. В изоляции все равно, где находиться. Конечно, он очень скучает по своей жене, которая на Украине. Мы над этим вопросом работаем. Он хочет поехать к ней на все лето, но пока сообщения нет. Вот такая история джазовая», — рассказал музыкант.

Сын знаменитой певицы оказался гораздо более приспособленным к простой жизни. По словам Майнугина, он уже сам ходит за всем необходимым в магазины и дома кашеварит. Вот только местный климат ему не по душе.

«Я ему сначала сам приносил продукты, сейчас он сам стал ходить. Варит себе суп, макароны. Он хорошо готовит, в отличие от родителей. Поэтому он тут на хозяйстве. Рей старается изоляцию не нарушать. Только раз в три дня в парк и в магазин выходит. Потом сейчас довольно холодно, весна холодная, а он человек из Лос-Анджелеса, привык к теплу. Ему не очень комфортно», — признал саксофонист.

Вот только самоизоляция не особенно способствует творчеству, вопреки расхожему представлению. Никакого порыва писать и играть нет, но музыканты стараются работать потихоньку над старыми материалами. Видимо, сказывается отсутствие музы.

«Занимаемся с ним, он мне помогает с вокалом. Он занимается видеомонтажом клипов на свои старые вещи, которые записывал за последние лет десять. В общем, ему есть чем заняться. Мы собираемся записать несколько пьес прямо дома. Онлайн-эфиры он вести не хочет, я ему уже задавал этот вопрос», — поведал Майнугин.

Рей Браун-младший — приемный сын великой джазовой певицы Эллы Фицджеральд. Он пошел по стопам знаменитых родителей и тоже стал джазовым музыкантом. Часто гастролирует по миру. Несколько лет назад Рей женился на украинской виолончелистке Наталье Ильиной.

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