Прокуратура Москвы занялась утечкой данных о нарушителях самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке персональных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) за нарушение режима самоизоляции в Москве высвечиваются и персональные данные нарушителя — фамилия, имя и отчество, а также паспортные данные.

Штрафы в размере четырех тысяч рублей выписываются жителям Москвы с диагнозом COVID-19, которые должны были находиться дома, но нарушили режим самоизоляции. Такие граждане отслеживаются по геолокации специального приложения мэрии «Социальный мониторинг». По состоянию на 10 мая, в столице было выписано 35 тысяч таких штрафов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом.

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