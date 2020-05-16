Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит россиянам штрафом, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Помимо прочего, к ответственности могут привлечь тех жителей страны, которые не сообщили о возвращении из-за границы и о фактическом адресе проживания.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД пояснили, что данные противоправные деяния подпадают под санкции административной статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Для нарушителей предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что на практике россияне чаще всего нарушают требования о домашней самоизоляции и ограничительные меры в обсервационных пунктах.

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