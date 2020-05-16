Не сообщивших о возвращении из-за границы и о фактическом адресе проживания россиян также могут привлечь к ответственности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит россиянам штрафом, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Помимо прочего, к ответственности могут привлечь тех жителей страны, которые не сообщили о возвращении из-за границы и о фактическом адресе проживания.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД пояснили, что данные противоправные деяния подпадают под санкции административной статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Для нарушителей предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что на практике россияне чаще всего нарушают требования о домашней самоизоляции и ограничительные меры в обсервационных пунктах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
16 мая
Сколько и как российские звезды зарабатывают в период самоизоляции?
16 мая
Пугачева сначала похвалила пение трехлетнего сына Собчак, но потом передумала
16 мая
Коронавирус в России все чаще атакует детей. Как защитить своего ребенка?
16 мая
COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет
16 мая
Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции
16 мая
Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
15 мая
Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам
15 мая
Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
15 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
На что обращать внимание при покупке дешевого смартфона?
8:42
«Так хочется защитить от всего на свете»: Самойлова показала повзрослевшую дочь
8:28
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
8:21
Как менялась премия «Оскар»: С 1929 года и до наших дней
8:18
Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни
7:59
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после измены мужу

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок