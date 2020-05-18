Очевидцы сообщили о стреляющем из автомата мужчине в Москве
Полиция выехала для проверки информации.
Столичная полиция выехала на проверку сообщения очевидцев о мужчине, который якобы ведет стрельбу из автомата на юго-востоке Москвы.
Предположительно, ЧП произошло на улице Малышева. Свидетели сообщают, что неизвестный ведет стрельбу очередями.
Как стало известно 5-tv.ru, возможно оружие охолощенное. О пострадавших информации не поступало.
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