Очевидцы сообщили о стреляющем из автомата мужчине в Москве

Столичная полиция выехала на проверку сообщения очевидцев о мужчине, который якобы ведет стрельбу из автомата на юго-востоке Москвы.

Предположительно, ЧП произошло на улице Малышева. Свидетели сообщают, что неизвестный ведет стрельбу очередями.

Как стало известно 5-tv.ru, возможно оружие охолощенное. О пострадавших информации не поступало.