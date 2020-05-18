Тело московского профессора нашли в реке под Костромой

Тело мужчины обнаружили в русле реки Кострома вблизи деревни Сущево в Московской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в брюках погибшего находилась сумка с камнями.

В ходе экспертизы удалось выяснить, что мертвым является пропавший без вести житель города Люберцы профессор Государственного университета управления. Как пояснили в прокуратуре региона, преподавателя разыскивали с 1 ноября 2019 года.

В сообщениях ПСО «Лиза Алерт» говорилось, что 1 ноября 2019 года пропал Юрий Мантуров: он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. Для родных и близких профессора это стало настоящим потрясением. Мужчину искали не только в Московской, но и во Владимирской, Ивановской и Костромской областях.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело в соответствии со статьей УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец обнаружил девятимесячного сына мертвым в квартире в городе Коломне в Московской области.